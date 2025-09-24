Birmania: Organizaciones de periodistas piden al rebelde Ejército de Arakán liberar a una reportera secuestrada

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Asociación de Periodistas Independientes de Birmania (IMJA) han pedido este miércoles al rebelde Ejército de Arakán (AA) que libere de forma inmediata a la periodista Mudra, que fue secuestrada la semana pasada cuando se encontraba en su vivienda en la localidad de Maungdaw, cerca de la frontera con Tailandia.

La Agencia de Noticias Fronterizas (BNA), para la que trabajaba Mudra, de 30 años de edad, ha indicado que esta fue secuestrada por un miembro del grupo rebelde el pasado 20 de septiembre, según ha recogido el portal de noticias Irrawaddy.

Así, el redactor jefe de la agencia, Kaung Myat Naing, ha explicado que se encontraba cubriendo una serie de informaciones sobre la falta de material escolar en la aldea de Thihoaye, donde la mayoría han tenido que desplazarse a causa de la ofensiva rebelde.

"El Ejército de Arakán tiene que poner en libertad a Mudra ahora mismo y permitir que los periodistas hagan su trabajo de forma libre para cubrir el conflicto en el estado de Rajine", ha dicho Shawn Crispin, representante del CPJ en el sudeste asiático.

Sin embargo, un portavoz del AA, Jaing Tuja, ha asegurado que Mudra ha sido "interrogada por cuestiones de seguridad" y la ha acusado de "no seguir las reglas establecidas en el marco del conflicto" para mantener la seguridad y garantizar su protección".

"Llevábamos un tiempo observándola. La llamamos para interrogarla pero no la hemos detenido", ha asegurado.

Desde la agencia de noticias señalan que sigue detenida por parte de los rebeldes y ha puesto en duda que se hayan estipulado una serie de normas a seguir durante los enfrentamientos.