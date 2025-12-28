Birmania.- Relator especial de la ONU tacha de "farsa" los comicios celebrados este domingo en Birmania

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, ha pedido a la comunidad internacional que no reconozca las elecciones celebradas este domingo en el país asiático, al considerar que se trata de un proceso fraudulento sin legitimidad organizado por la junta militar.

"Unas elecciones organizadas por una junta que continúa bombardeando civiles, encarcelando a líderes políticos y criminalizando toda forma de disidencia no son elecciones, sino un teatro del absurdo realizado a punta de pistola. Esta no es una salida a la crisis de Myanmar. Es una estratagema que perpetuará la represión, la división y el conflicto", ha denunciado Andrews en una publicación en su cuenta en la red social X.

En esta línea, el enviado de la ONU ha asegurado las elecciones de este domingo se cimentan sobre "la opresión, la coerción y la violencia" de la junta que gobierna el país y ha alertado de que legitimar los comicios sería "recompensar a un régimen que continúa cometiendo atrocidades a diario y socavando la lucha continua por un futuro democrático" en Birmania.

Por este motivo, ha reiterado su llamamiento a los gobiernos de la comunidad internacional para que se rechacen estas "fraudulentas" elecciones, "la junta intensifica la coerción ciudadana para que vote".

Andrews ha argumentado además que este proceso no ofrecerá una salida a la crisis que vive Birmania, sino que --por el contrario-- no hará sino mantener la represión, profundizar las divisiones internas y prolongar el conflicto en el país.

Las autoridades birmanas han convocado para este domingo la primera fase de las elecciones generales, los primeros celebrados desde 2020. Según el calendario oficial, la segunda etapa se ha programado para el 11 de enero y la tercera para el 25 del mismo mes.

Estos comicios han sido convocados por la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021 y que saldrán adelante en plena guerra y a pesar de las numerosas críticas y llamamientos al boicot.