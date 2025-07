Birmania: Unos 150.000 rohingyas huyen a Bangladesh: "Es el mayor movimiento de refugiados desde 2017", según la ONU

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - La Organización de Naciones Unidas ha alertado este viernes de que alrededor de 150.000 rohingyas han huido de Birmania en dirección a Bangladesh en los últimos 18 meses, "el mayor éxodo al país vecino en años", como consecuencia de la escalada del conflicto y la "violencia selectiva" en el estado de Rajine. "Este es el mayor movimiento de refugiados rohingya hacia Bangladesh desde 2017", ha puntualizado el portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), Babar Baloch, señalando que entonces fueron alrededor de 750.000 los rohingya que "huyeron de la violencia mortal" que azotaba el mencionado estado. No obstante, Baloch ha puntualizado que "este aumento de refugiados se ha producido de forma más gradual" que el de 2017. Ello no quita que desde ACNUR sigan "trabajando estrechamente" con las autoridades locales para dar respuesta a las necesidades humanitarias más "urgentes", abogando asimismo por "un acceso controlado a la seguridad y al asilo para los civiles que huyen del conflicto" en curso. En la misma línea, el portavoz de la agencia ha apelado a la comunidad internacional porque "se necesita urgentemente más apoyo humanitario" para brindar protección y ayuda a "estos recién llegados (que) se suman a casi un millón de refugiados rohingya hacinados en tan solo 24 kilómetros cuadrados". Así las cosas, la escasez de recursos ha hecho que solo puedan proporcionarse "servicios básicos" y "artículos de primera necesidad" a la creciente comunidad de refugiados rohingya en Bangladesh, una asistencia que "se encuentra ahora gravemente amenazada debido a la falta de financiación". "Sin apoyo financiero inmediato, toda la operación podría enfrentarse a un colapso sistémico", ha sentenciado el organismo, subrayando que "el llamamiento humanitario de 2024 por US$255 millones solo cuenta con el 35% de financiación". "No tenemos los recursos para atender a los recién llegados ni a quienes ya estaban allí. Todo se verá afectado", ha agregado Baloch. De continuar así la situación, desde ACNUR prevén una grave afectación de los servicios de salud para septiembre y el agotamiento del gas licuado de petróleo (GLP) --esencial para cocinar--.