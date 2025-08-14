Bitcóin bate un nuevo récord y supera los US$124.000

El bitcóin alcanzó un nuevo máximo el jueves por la mañana en las primeras operaciones bursátiles asiáticas, al superar por primera vez la barrera de los US$124.000, impulsado por una legislación favorable y la subida de las acciones en Estados Unidos.

La estrella de las criptomonedas batió su anterior récord del 14 de julio (US$123.205), al tocar brevemente los US$124.500 antes de retroceder.

Hacia las 02H35 GMT, se cotizaba a unos US$123.400 por unidad.

Las acciones estadounidenses cerraron con fuertes subidas el miércoles en Wall Street, donde el índice ampliado S&P 500 y el tecnológico Nasdaq terminaron con récords, lo que contribuyó al alza de la criptomoneda.

El bitcóin lleva varios meses en avance, apalancado también por el clima legislativo favorable a las criptomonedas creado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“El mercado de las criptodivisas se beneficia de unas condiciones fundamentales muy favorables”, recordó recientemente Samer Hasn, analista de mercado de XS.com.

En el plano normativo, las batallas legales importantes emprendidas por la autoridad reguladora estadounidense del sector también fueron cerradas.

Según Hasn, Trump también podría estar inclinado a acelerar la integración de las criptomonedas en el sistema financiero nacional y a levantar restricciones adicionales, dada su creciente implicación y la de su familia en ese sector.