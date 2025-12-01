Bitcoin cae por debajo de US$85.000 en desplome de criptomonedas

Bitcoin y las empresas vinculadas a las criptomonedas extendieron una caída de casi dos meses el lunes, siguiendo una venta masiva más amplia en el mercado de empresas tecnológicas que muchos consideran sobrevaloradas.

Bitcoin cayó un 6,5% después de haber bajado casi un 12% más temprano en el día, estabilizándose justo por encima de $85.000. La criptomoneda más negociada ha bajado aproximadamente un 33% desde que alcanzó un récord de $126.210,50 el 6 de octubre, según la plataforma Coinbase. Bitcoin había subido desde abril en línea con el mercado de valores y en parte impulsado por un tono más amigable hacia las criptomonedas en Washington.

Las empresas que permiten a los inversores comprar y vender criptomonedas, así como el creciente número de empresas que han hecho de la inversión en bitcoin su principal enfoque de negocio, fueron golpeadas por la venta masiva del lunes.

Coinbase Global cayó un 5,4% y la plataforma Robinhood Markets perdió un 4,4%. La empresa de minería de bitcoin Riot Platforms bajó un 2,8%.

Strategy, la más grande de las llamadas empresas de tesorería de criptomonedas que recauda dinero solo para comprar bitcoin, se desplomó un 10%. La empresa ha informado que posee 649.870 bitcoins. A la una de la tarde ET del lunes, valían aproximadamente $55.000 millones de dólares.

American Bitcoin, en la que los hijos del presidente Donald Trump, Eric Trump y Donald Trump Jr., tienen una participación, cayó un 8,1% y ahora ha bajado más del 41% desde el 30 de septiembre.

Otras empresas de criptomonedas relacionadas con Trump también han visto declives. El valor de mercado del token World Liberty Financial, o $WLFI, ha caído a aproximadamente $4.140 millones de dólares desde más de $6.000 millones a mediados de septiembre, según coinmarketcap.com. Y el precio de una moneda meme con el nombre de presidente, $TRUMP, es de $5,67, una fracción del precio de $45 justo antes de su inauguración en enero.

Una forma popular de invertir en bitcoin es a través de los ETFs de bitcoin al contado, o fondos cotizados en bolsa, que permiten a los inversores tener una participación en bitcoin sin poseer directamente la criptomoneda. Según datos de Morningstar Direct, los inversores retiraron $3.600 millones de dólares de los ETFs de bitcoin al contado en noviembre, la mayor salida mensual desde que los ETFs comenzaron a cotizar en enero de 2024.

Los futuros de bitcoin han bajado casi un 24% en el último mes. Al mismo tiempo, los futuros de oro han subido casi un 7%.

Los analistas señalan varios factores que han llevado a la venta masiva de bitcoin y otras inversiones en criptomonedas, incluyendo un sentimiento general de aversión al riesgo que ha dominado los mercados este otoño, llevando a los inversores hacia refugios más seguros como bonos y oro.

En una nota de investigación a los clientes la semana pasada, los analistas de Deutsche Bank también atribuyeron las recientes caídas en las criptomonedas a la venta institucional, otros tenedores a largo plazo recogiendo beneficios y una Reserva Federal más agresiva. La regulación estancada de las criptomonedas también ha contribuido a la incertidumbre, indicó Deutsche Bank.

"Si bien la volatilidad sigue siendo inherente, estas condiciones indican que la integración de Bitcoin en las carteras está siendo puesta a prueba, y plantea preguntas sobre si esto es una corrección temporal o un ajuste más prolongado", escribieron los analistas.

En el frente regulatorio, la industria de las criptomonedas recibió un impulso en julio cuando Trump firmó una ley que establece las primeras salvaguardas y protecciones al consumidor para las stablecoins, que están vinculadas a activos como el dólar estadounidense para reducir la volatilidad de precios en comparación con otras formas de criptomonedas.

Pero un proyecto de ley que crea una nueva estructura de mercado para las criptomonedas sigue estancado en el Senado. El proyecto ha sido una prioridad principal para la industria de las criptomonedas desde que gastó mucho para elegir a Trump e instalar a otros aliados en Washington.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.