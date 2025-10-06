Bitcóin cotiza cerca de máximo histórico

NUEVA YORK, 6 oct (Reuters) - El bitcóin rondaba su máximo histórico el lunes, ya que la mayor criptodivisa del mundo por valor de mercado siguió beneficiándose de la fuerte demanda de los inversores.

* El repunte del bitcóin desde principios de año se ha visto respaldado por los flujos de inversores institucionales, las políticas más favorables del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una conexión cada vez mayor con los sistemas financieros mundiales.

* El bitcóin superó los 125.000 dólares por primera vez el domingo hasta llegar a 125.653,32 dólares. El lunes cotizaba con un avance del 1,88% a 125.081,85 dólares, en camino de su segunda sesión consecutiva de ganancias. Este año ha ganado más del 33%.

* "El bitcóin es el índice de referencia. Creo que las próximas 12 semanas van a ser muy divertidas para los poseedores de bitcóin", escribió Anthony Pompliano, fundador y presidente ejecutivo de Professional Capital Management, en una carta a inversores el lunes.

* El avance de bitcóin ha coincidido con la debilidad del dólar frente a las principales monedas, ya que algunos inversores buscaron diversificarse de los activos estadounidenses a raíz de la incertidumbre por las tensiones comerciales.

* El índice dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, cotizaba el lunes con pocos cambios, en 98,12 unidades. Ha bajado casi un 10% este año.

