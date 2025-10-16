LA NACION

Bitpanda firma su primer acuerdo en Latinoamérica con la brasileña Onda Finance

Economía: Bitpanda firma su primer acuerdo en Latinoamérica con la brasileña Onda Finance

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bitpanda firma su primer acuerdo en Latinoamérica con la brasileña Onda Finance
Bitpanda firma su primer acuerdo en Latinoamérica con la brasileña Onda Finance

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

La plataforma de criptomonedas Bitpanda, a través de su filial de infraestructura Bitpanda Technology Solutions, ha firmado su primer acuerdo en Latinoamérica con la brasileña Onda Finance, especializada en pagos e inversiones digitales, para suministrar la tecnología que sustentará su nueva oferta de servicios de monedas digitales dirigida a clientes de banca patrimonial y corporativa, según informó la compañía en un comunicado.

A través de esta alianza, Onda Finance utilizará la infraestructura de negociación de Bitpanda para ofrecer a sus clientes un acceso sencillo y seguro a los criptoactivos. La colaboración entre ambas compañías se basa en una infraestructura modular, que ofrece capacidades de compraventa y custodia integradas en la plataforma y desplegará de forma progresiva criptoactivos, comenzando con 'stablecoins' y las principales criptomonedas del mercado.

Bitpanda se encargará de la provisión de liquidez, mientras que Bitpanda Technology Solutions proporcionará la arquitectura subyacente de negociación, custodia y funcionalidades. Esta operación supone el inicio de la expansión de Bitpanda en Latinoamérica, incluida en su estrategia de ofrecer servicios a empresas que abarca Europa, Oriente Medio y América Latina.

El consejero delegado de Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad, señala que "la demanda de activos digitales en Latinoamérica está creciendo con fuerza y es evidente que los mercados locales están preparados para soluciones que combinen innovación con sólidos estándares regulatorios".

LA NACION
Más leídas
  1. Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado
    1

    Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado

  2. La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
    2

    La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos

  3. En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”
    3

    En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”

  4. Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro
    4

    Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro

Cargando banners ...