Bitpanda lanza DeFi Wallet, monedero integrado para operar en el mundo cripto compatible con 5000 tokens

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

La plataforma de criptomonedas Bitpanda ha lanzado Bitpanda DeFi Wallet, monedero diseñado para ofrecer a los usuarios un "acceso simple, seguro y sin fricciones" al mundo de las finanzas descentralizadas, tanto si se adentran en Web3 por primera vez como si ya forman parte activa de la comunidad 'onchain'.

Según la compañía, el DeFi Wallet persigue reunir en una sola aplicación "todo lo necesario" para operar, obtener rendimientos y gestionar activos 'onchain'. Este instrumento será compatible con más de 5000 'tokens' y múltiples redes, entre las que se incluyen Ethereum, Solana, Polygon, BNB Chain, Avalanche, Optimism, Base y Arbitrum.

A diferencia de los 'wallets' tradicionales, DeFi Wallet está totalmente integrado en el ecosistema existente de Bitpanda, por lo que los usuarios pueden mover activos entre su cuenta de Bitpanda y su DeFi Wallet con unos clics, sin necesidad de introducir direcciones manualmente y evitando el riesgo de errores costosos.

Además, la función opcional Bitpanda Backup elimina la necesidad de gestionar las frases semilla manualmente y los usuarios mantienen siempre el control, con la opción de recuperar su monedero de forma segura.

"La misión de Bitpanda es ayudar a los inversores a tomar el control y acelerar su libertad financiera. Eso significa dar a nuestros usuarios las herramientas que necesitan para gestionar sus inversiones, tanto dentro como fuera de la 'blockchain'", ha explicado el co-consejero delegado de Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad.

Asimismo, Bitpanda ha informado de que lanzará en las próximas semanas un programa de fidelización nativo Web3 impulsado por el 'token' Vision (VSN). En este, los usuarios podrán ganar puntos completando misiones 'onchain' sencillas que determinarán su posición en un ranking. El puesto alcanzado influirá directamente en las recompensas obtenidas.