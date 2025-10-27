Biya es reelegido presidente de Camerún a los 92 años; la oposición informa de tiroteos

YAUNDÉ, 27 oct (Reuters) - El presidente de Camerún, Paul Biya, el gobernante en funciones más longevo del mundo, se aseguró el lunes un octavo mandato, según los resultados de la votación, mientras que el principal contrincante de la oposición, que también ha reclamado la victoria, informó de tiroteos cerca de su casa.

Biya, de 92 años, obtuvo el 53,66% de los votos, frente al 35,19% de su antiguo aliado, Issa Tchiroma Bakary, informó el Consejo Constitucional. Un nuevo mandato de siete años podría mantener al veterano dirigente en el poder hasta que cumpla casi 100 años.

Los manifestantes de la oposición se han enfrentado repetidamente a las fuerzas de seguridad durante la última semana después de que los resultados parciales sugirieron que Biya iba camino de ganar la votación del 12 de octubre.

No hubo comentarios inmediatos sobre el resultado por parte del Gobierno, que ha rechazado las acusaciones de irregularidades.

Tras el anuncio de los resultados, Tchiroma escribió en Facebook que dos personas habían muerto tras disparos contra civiles frente a su casa en la ciudad septentrional de Garua.

No dijo quién había disparado ni comentó directamente el resultado de las elecciones. Reuters no pudo confirmar su versión de forma independiente. La semana pasada dijo que había ganado las elecciones y que no aceptaría ningún otro resultado.

Tras el anuncio de los resultados hubo protestas esporádicas en varias ciudades del país.

En Garua, manifestantes enfurecidos que custodiaban la casa de Tchiroma dijeron que habían atacado una casa donde se refugiaban francotiradores que disparaban a sus partidarios.

En la capital, Yaundé, las calles estaban prácticamente desiertas, la mayoría de los comercios cerrados y la policía antidisturbios desplegada por toda la ciudad.

Reporteros de Reuters fueron testigos de enfrentamientos entre partidarios de la oposición y fuerzas de seguridad en Duala, donde la policía disparó gases lacrimógenos mientras los manifestantes se protegían la cara con máscaras o ropa.

Los partidarios de Tchiroma levantaron barricadas, amontonaron escombros en la carretera y quemaron neumáticos, oscureciendo el cielo.

"Todos sabemos que la mayoría del pueblo camerunés votó a Issa Tchiroma Bakary", dijo un manifestante en Duala. "Es inadmisible que el presidente Paul Biya haya ganado en ciertas zonas de guerra".

El resultado planteó la perspectiva de más enfrentamientos entre los partidarios de la oposición y las fuerzas de seguridad, un día después de que al menos cuatro personas murieron en enfrentamientos en Duala, la capital comercial de Camerún.

(Reporte de Bate Felix y Amindeh Blaise Atabong; redacción de Anait Miridzhanian; edición en español de Javier López de Lérida)