Es momento de renovarse en estas Fiestas y T-Mobile (NASDAQ: TMUS) y Metro by T-Mobile lo celebran con increíbles ahorros en lo último en tecnología, que además incluyen fabulosas ofertas para clientes comerciales. Ahora mismo, los clientes de T-Mobile pueden llevarse por cuenta nuestra la más reciente línea de iPhone 16, diseñada para Apple Intelligence. Además, a partir del lunes 2 de diciembre, llega el Cyber Monday a El Un-carrier con el mejor combo de Apple, que incluye iPhone 16 Pro, Apple Watch SE 2. a gen. y AirPods 4, todos por cuenta nuestra.

Black Friday llega a T-Mobile: obtén 4 líneas por solo $100/mes, 4 iPhone 16 por cuenta nuestra y más. Este Black Friday, obtén un iPhone y un Apple Watch por cuenta nuestra en T-Mobile y Metro by T-Mobile. Además, ofertas de Cyber Monday que incluyen el mejor combo de Apple con iPhone 16 Pro, Apple Watch SE 2.a gen. y AirPods 4, todos por cuenta nuestra. (Graphic: Business Wire)

Y por si fuera poco, los clientes nuevos y existentes pueden obtener ahora mismo envío gratis al día siguiente y activación gratis al hacer el pedido de un nuevo dispositivo por Internet o desde la app T-Life a partir del jueves 21 de noviembre por tiempo limitado. Mejor aún, solo los clientes de T-Mobile, incluidos los negocios, disfrutan de esa vibra especial todo el año gracias a planes repletos de beneficios y un trato VIP con Magenta Status, sumando hasta $1,500 en valor extra cada año en la red 5G número uno del país.

Consulta todas las ofertas disponibles ahora para clientes nuevos y existentes, incluidos los negocios, todo con 24 créditos en la factura mensual más impuestos, a menos que se indique lo contrario:

4 iPhone 16 por cuenta nuestra y 4 líneas de voz por solo $25/línea

Obtén cuatro líneas de voz nuevas por solo $25 por línea al mes y cuatro iPhone 16 por cuenta nuestra al intercambiar un dispositivo elegible. Eso significa que los clientes pueden obtener cuatro líneas por solo $100/mes con AutoPago y cuatro iPhone 16 por cuenta nuestra con llamadas, textos y datos ilimitados. ¿No necesitas iPhone nuevos para la familia en este momento? No hay problema; los clientes igualmente pueden aprovechar la oferta de cuatro líneas durante estas Fiestas. Las familias pueden cambiarse y ahorrar todos los meses, en todos los planes en comparación con los planes y servicios de streaming similares de la competencia. ¿Necesitas otro motivo para cambiarte? El Un-carrier está ayudando a las personas a liberarse de su proveedor de servicio móvil: por tiempo limitado, solo tienes que traer un teléfono elegible y T-Mobile lo terminará de pagar, hasta $800.

Iphone

Apple Watches y iPads

Ahorra en grande con el Cyber Monday

El Un-carrier lanzará aún más ofertas para el Cyber Monday, disponibles por Internet o a través de la app T-Life únicamente, para clientes nuevos y existentes a partir del 2 de diciembre por tiempo limitado.

T-Mobile tiene el mejor combo de Apple: iPhone 16 Pro, Apple Watch SE 2. a gen. y AirPods 4, todos por cuenta nuestra. ¡Eso equivale a un ahorro de más de $1,400 para las Fiestas! ¿No necesitas todo eso junto? No te preocupes; las ofertas también están disponibles por separado.

Y a partir del 12 de diciembre, los clientes también podrán obtener $250 de descuento en el Apple Watch Series 10 ( 42 mm o 46 mm ) o en el Apple Watch Ultra 2 al agregar una línea para reloj elegible.

Los clientes nuevos y existentes incluso pueden agregar fácilmente sus dispositivos conectados —como tablets, smartwatches y laptops— por solo $5 al mes por dispositivo con Go5G Next y Go5G Business Next. Mientras que otros proveedores cobran de dos a cuatro veces esa cifra simplemente por conectar tablets y laptops, T-Mobile sigue ofreciendo ahorros.

Echa un vistazo a todas las ofertas de T-Mobile para las Fiestas en es.t-mobile.com/offers o directamente en la app T-Life. Y descubre aún más regalos increíbles en la Guía 2024 de regalos para las Fiestas, el lugar de referencia para los mejores regalos de tecnología en esta temporada.

T-Mobile para Empresas

Los clientes comerciales reciben excelentes ofertas en dispositivos Y ADEMÁS beneficios premium en planes comerciales elegibles, como por ejemplo wifi gratis en todo el vuelo y streaming, roaming internacional con datos de alta velocidad hasta en más de 215 países y destinos, Microsoft 365 por cuenta nuestra, Secure Wi-Fi y Scam Shield Premium, que en total suman un valor de hasta $1,500. Y a partir del 22 de noviembre por tiempo limitado, los clientes comerciales pueden obtener:

Metro by T-Mobile

Celebra las Fiestas en Metro, donde podrás aprovechar excelentes ofertas sin nada de bla bla bla: sin verificación de crédito, sin contratos y sin sorpresas. Estos ahorros están disponibles ahora mismo en Metro by T-Mobile:

Aprovecha estas ofertas de Metro en línea o conoce más en hola.metrobyt-mobile.com/deals.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Consulta los detalles completos de las ofertas en es.T-Mobile.com. 4/$100: los clientes de Essentials podrían notar velocidades más bajas que otros clientes, e incluso más bajas si usan más de 50 GB/mes, debido a la priorización de datos. Video en SD. Ilimitado en nuestra red. Requiere calificación crediticia y un mínimo de 4 líneas. La cancelación de líneas requiere cambio al plan Essentials de precio base normal; contáctanos. Cargo mensual de programas reguladores (RPF) y cargo mensual de recuperación (TRF), $3.49 en total por línea de voz (50¢ por RPF y $2.99 por TRF); impuestos y cargos podrían representar del 4% al 38% de la factura. $5 más por línea sin AutoPago; requiere cuenta bancaria o tarjeta de débito. Ofertas de dispositivos: los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. El impuesto sobre el precio antes de los créditos y el cargo de $35 por conexión del dispositivo se pagan al momento de la compra. Requiere calificación crediticia y servicio elegibles. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Hasta $1,000 vía créditos en la factura; la línea con promoción deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. Teléfonos por cuenta nuestra: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 16 Pro 128 GB: $999.99). Las ofertas para intercambio requieren intercambio elegible (p. ej., $1000: iPhone 15 Pro Max; $500: iPhone 11). Tablets y smartwatches si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Apple Watch S10 42 mm: $499.99/iPad Mini A17 Pro 128 GB: $649.99). Valor de $1500 para T-Mobile para Empresas: según valor de venta al público de los beneficios incluidos dentro de determinados planes con 4 líneas. Ofertas de Flex Plus: trae tu número y tu identificación. Requiere transferencia elegible. Límite de 2 por cuenta. Esta oferta no está disponible si tienes el servicio de T-Mobile o si has tenido el servicio de Metro en los últimos 180 días. Consulta los detalles en hola.metrobyt-mobile.com/metro-flex. Como cualquier otra cosa en este mundo loco, los detalles de Metro Flex podrían cambiar.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com

