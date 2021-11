"black friday" se prolonga durante todo noviembre por inventarios ajustados en eeuu

Por Richa Naidu y Arriana McLymore

CHICAGO, 23 nov (Reuters) - Ante la escasez de inventarios y de trabajadores según se acerca el final del año, los minoristas están convirtiendo el "Black Friday" en un evento que durará todo un mes.

Walmart, el mayor minorista del mundo, dijo el lunes que ya comenzó sus descuentos del 'Black Friday', con bajas de 30 dólares en los AirPods y las casas de muñecas KidKraft. Walmart, cuyas tiendas estarán cerradas el Día de Acción de Gracias por segundo año consecutivo, dijo que solo ofrecerá estos descuentos en sus locales el viernes.

El minorista rival Target empezó el domingo con sus ventas del "Black Friday", con hasta un 30% de descuento en televisores de pantalla plana Samsung y TCL, y un 50% en auriculares. Target dijo el lunes que desde ahora mantendrá cerradas sus cerca de 1.900 tiendas por el Día de Acción de Gracias.

El fin de semana de Acción de Gracias daba inicio con anterioridad a la temporada de compras navideñas en Estados Unidos, con descuentos "abrumadores" que llevaban a que los consumidores hicieran filas de varias cuadras al exterior de las tiendas físicas en todo el país el "Black Friday", la jornada posterior al Día de Acción de Gracias.

En los últimos años, las compras en las tiendas durante el "Black Friday" se han desplomado y las ventas por internet en la jornada superaron por vez primera a las físicas en 2019.

Este año, los minoristas comenzaron a promocionar "ofertas" de compras navideñas en septiembre, ya que el prolongado atasco en la cadena de suministro amenaza con impedirles traer nuevas mercancías desde Asia a Estados Unidos en las semanas previas a las vacaciones de fin de año.

Sin embargo, las gangas son modestas. Se espera que los minoristas hagan recortes de precios del 5% al 25% este viernes, solo algo por encima de los del 5%-10% que ofrecieron en octubre, según el Índice de Economía Digital de Adobe.

Best Buy dijo el martes durante una conferencia sobre sus resultados que el inicio de sus promociones del 'Black Friday' a mediados de octubre perjudicó a sus márgenes de beneficio trimestrales.

Los minoristas han reducido cada vez más el horario de atención del "Black Friday", a medida que los compradores optan por las compras en internet. "¿Los descuentos serán tan frecuentes y drásticos como lo han sido normalmente en los últimos años?", se preguntó Marshal Cohen, analista jefe de NPD Group. "No, no si la demanda del producto es alta y la oferta es baja, no hay razón para promover descuentos".

"Las tiendas están intentando que la gente piense 'llévatelo ahora o podría desaparecer'", dijo Maggie Smith, una artista de 70 años de Tucson, Arizona.

Según una encuesta de Reuters/IPSOS a unas 1.000 personas, más de una quinta parte de los compradores afirmó que planea comprar regalos sobre todo por internet este año, mientras que solo el 12% dijo que comprará principalmente en tiendas.

Se espera que las ventas en línea en el mismo 'Black Friday' aumenten en un 5%, a 9.500 millones de dólares, según el Índice de Economía Digital de Adobe.

Tanto Walmart como Target dijeron que invertirán más en opciones para el mismo día, incluida la posibilidad de que los compradores recojan la mercancía solicitada por internet.

No obstante, cumplir con los pedidos en línea de entrega rápida podría ejercer presión sobre la fuerza laboral de los minoristas en un momento en que los trabajadores de almacén escasean.

"Estamos viendo el doble de tiempo para esos cambios y aumentos en el salario, pero eso será doloroso", dijo Andy Halliwell, de la consultora Publicis Sapient. "Eso saldrá de los márgenes de los minoristas".

JC Penney, propiedad de Simon Property Group y Brookfield Asset Management , quiere contratar a 3.000 trabajadores de la cadena de suministro en los centros de distribución, además de 25.000 temporales. El minorista está ofreciendo bonos de retención de 2.000 para asociados selectos de la cadena de suministro en ciertas ubicaciones.

Macy's, que planea contratar 71.000 trabajadores de temporada, dijo que casi un tercio de ellos trabajará en centros logísticos en todo el país, y Kohl's señaló en julio que entregaría bonos máximos de 400 dólares a los asociados de la cadena de suministro y las tiendas que se queden durante la temporada navideña.

(Reporte adicional de Uday Sampath Kumar; editado en español por Carlos Serrano)