BLACKPINK, el grupo de K-pop, regresa con un nuevo lanzamiento después de más de tres años

Por Minwoo Park

SEÚL, 27 feb (Reuters) - Las superestrellas del K-pop BLACKPINK lanzaron el viernes su nuevo ‌EP, titulado "DEADLINE", el primer ‌lanzamiento ⁠del grupo en más de tres años desde su segundo álbum completo en 2022.

El Museo Nacional de Corea, situado ​en el ⁠centro ⁠de Seúl, se iluminó de rosa para conmemorar el lanzamiento. Más de ​300 fans hicieron cola el viernes en el atrio del ‌museo, habilitado como zona de escucha para las ​cinco canciones del EP.

El ​seguimiento global del grupo femenino de cuatro miembros le ha ayudado a batir récords. A principios de este mes, BLACKPINK se convirtió en el primer artista del mundo en superar los 100 millones de suscriptores en YouTube, según ​la agencia de la banda, YG Entertainment.

BLACKPINK también fue el primer grupo de K-pop en ⁠encabezar los carteles de los conciertos Coachella y British Summer Time.

"Últimamente, incluso cuando voy por ‌la calle, en una tienda de ropa, un restaurante o una cafetería, escucho K-pop", dijo Ko Seon-a, una mujer coreana de 20 años que vive en Japón y que había acudido al museo el viernes.

Las cinco canciones del nuevo EP incluyen el tema principal "GO" y el tema ‌EDM "JUMP", que ya se había publicado anteriormente.

Las cuatro integrantes renovaron sus contratos en ⁠2023 con su agencia, pero también han creado sus propias agencias ‌o firmado diferentes acuerdos para actividades solistas.

Todas ellas han ⁠llevado a cabo proyectos solistas, como el sencillo "APT." ⁠de la integrante ROSÉ, que encabezó las listas de éxitos en 2025 junto a Bruno Mars.

Algunos fans esperaban que la popularidad mundial de grupos de K-pop como BLACKPINK también contribuyera a un mayor disfrute de la ‌cultura coreana.

"Espero que la cultura ​tradicional coreana se dé a conocer a través del K-pop", dijo Kwon Hyeok-jae, un hombre de 30 años vestido con un traje tradicional coreano rosa llamado hanbok.

(Reporte de Minwoo ‌Park; escrito por Joyce Lee; editado en español por Lucila Sigal)