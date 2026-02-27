BLACKPINK, el grupo de K-pop, regresa con un nuevo lanzamiento después de más de tres años
Por Minwoo Park
SEÚL, 27 feb (Reuters) - Las superestrellas del K-pop BLACKPINK lanzaron el viernes su nuevo EP, titulado "DEADLINE", el primer lanzamiento del grupo en más de tres años desde su segundo álbum completo en 2022.
El Museo Nacional de Corea, situado en el centro de Seúl, se iluminó de rosa para conmemorar el lanzamiento. Más de 300 fans hicieron cola el viernes en el atrio del museo, habilitado como zona de escucha para las cinco canciones del EP.
El seguimiento global del grupo femenino de cuatro miembros le ha ayudado a batir récords. A principios de este mes, BLACKPINK se convirtió en el primer artista del mundo en superar los 100 millones de suscriptores en YouTube, según la agencia de la banda, YG Entertainment.
BLACKPINK también fue el primer grupo de K-pop en encabezar los carteles de los conciertos Coachella y British Summer Time.
"Últimamente, incluso cuando voy por la calle, en una tienda de ropa, un restaurante o una cafetería, escucho K-pop", dijo Ko Seon-a, una mujer coreana de 20 años que vive en Japón y que había acudido al museo el viernes.
Las cinco canciones del nuevo EP incluyen el tema principal "GO" y el tema EDM "JUMP", que ya se había publicado anteriormente.
Las cuatro integrantes renovaron sus contratos en 2023 con su agencia, pero también han creado sus propias agencias o firmado diferentes acuerdos para actividades solistas.
Todas ellas han llevado a cabo proyectos solistas, como el sencillo "APT." de la integrante ROSÉ, que encabezó las listas de éxitos en 2025 junto a Bruno Mars.
Algunos fans esperaban que la popularidad mundial de grupos de K-pop como BLACKPINK también contribuyera a un mayor disfrute de la cultura coreana.
"Espero que la cultura tradicional coreana se dé a conocer a través del K-pop", dijo Kwon Hyeok-jae, un hombre de 30 años vestido con un traje tradicional coreano rosa llamado hanbok.
(Reporte de Minwoo Park; escrito por Joyce Lee; editado en español por Lucila Sigal)