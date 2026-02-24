BlackRock apuesta por los bonos corporativos frente a los bonos soberanos "volátiles"

Por Harry Robertson

LONDRES, 24 feb (Reuters) - El gigante inversor BlackRock se decanta por la deuda corporativa debido a los mayores rendimientos que ofrece a medida que remite la inflación, dijo el martes, y advirtió de que los mercados de bonos del Estado probablemente serán más volátiles, ya que los países están realizando grandes gastos en defensa e infraestructuras

BlackRock, que gestiona 14 billones de dólares, dijo en un informe de perspectivas que la caída de la inflación hace que los altos rendimientos de los bonos corporativos sean más atractivos en términos reales

Esto compensó las preocupaciones de que los rendimientos adicionales sobre los bonos del Estado —los denominados diferenciales de crédito— se encuentren en mínimos de varias décadas, afirmó

"La certeza que solían ofrecer los bonos del Estado ya no es tan segura", dijo James Turner, director de renta fija global para EMEA de BlackRock, en una entrevista con Reuters el lunes, antes de la publicación del informe

"Al mismo tiempo que los fundamentos empresariales han mejorado en general, se ha observado una tendencia al alza en los déficits públicos". Añadió: "Los bonos del Estado han sido, en realidad, más volátiles y menos seguros"

BlackRock señaló que las empresas se han beneficiado del crecimiento económico continuado en Estados Unidos y Europa y han podido reducir sus niveles de deuda. Por otra parte, dijo que los mercados de bonos soberanos se enfrentan a retos, ya que los siguen realizando un gasto elevado, especialmente en defensa

Citó a Francia como un país que se enfrenta a presiones por la elevada deuda pública y la incertidumbre política, y a Reino Unido como un país que lucha con unas perspectivas de crecimiento inciertas. Los rendimientos de los bonos británicos a largo plazo alcanzaron en septiembre su nivel más alto desde 1998, mientras que los de Francia subieron en diciembre a su nivel más alto en 17 años. Los rendimientos se mueven de forma inversa a los precios

"Todavía hay lugar para los bonos del Estado", dijo Turner. "Pero preferimos sobreponderar la parte crediticia"

Turner dijo que creía que la última incertidumbre en torno a los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, probablemente no cambiaría de forma significativa la tesis de BlackRock, y citó lo bien que las economías y las empresas hicieron frente a la incertidumbre de la política comercial en 2025

"Se trata de ver más allá de ese ruido", dijo Turner, y añadió que los inversores deberían prestar mucha atención a la resiliencia de las empresas individuales, ya que la inteligencia artificial amenaza con perturbar algunas áreas de la economía

(Información de Harry Robertson; edición de Amanda Cooper y Susan Fenton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)