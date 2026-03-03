BlackRock coloca su 11,4 % en la energética española Naturgy
MADRID, 2 mar (Reuters) - BlackRock ha designado a J.P. Morgan y Goldman Sachs para vender su participación restante del 11,4% en la empresa energética española Naturgy mediante una colocación acelerada, según se desprende de un documento presentado el lunes en el mercado.
Una fuente de una entidad colocadora señaló que la oferta está ya cubierta y que el precio de la operación es de 25,20 euros por título de Naturgy, frente a los 26,76 euros del cierre del lunes. En diciembre, BlackRock vendió de su participación en Naturgy por 2.000 millones de dólares. La empresa de inversión se convirtió en accionista de Naturgy tras la adquisición en 2024 de Global Infrastructure Partners, que ya había invertido anteriormente en la energética. (Información de Pietro Lombardi; edición de Tomasz Janowski y Paul Simao; edición en español de Jorge Ollero Castela)