BlackRock coloca su 11,4 % en la energética española Naturgy

MADRID, 2 mar (Reuters) - BlackRock ha designado a ‌J.P. Morgan ‌y ⁠Goldman Sachs para vender su participación restante ​del ⁠11,4% en ⁠la empresa energética española ​Naturgy mediante una colocación acelerada, ‌según se desprende de ​un documento ​presentado el lunes en el mercado.

Una fuente de una entidad colocadora señaló que la oferta está ​ya cubierta y que el ⁠precio de la operación es de ‌25,20 euros por título de Naturgy, frente a los 26,76 euros del cierre del lunes. En diciembre, BlackRock vendió de su ‌participación en Naturgy por 2.000 millones de ⁠dólares. La empresa ‌de inversión se convirtió en ⁠accionista de ⁠Naturgy tras la adquisición en 2024 de Global Infrastructure Partners, que ya había invertido anteriormente en ‌la energética. (Información ​de Pietro Lombardi; edición de Tomasz Janowski y Paul Simao; edición en español ‌de Jorge Ollero Castela)