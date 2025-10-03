BlackRock ultima un acuerdo para comprar Aligned Data Centers por más de 34.000 millones de euros

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La gestora estadounidense BlackRock se encuentra en conversaciones avanzadas para comprar Aligned Data Centers por unos US$40.000 millones (34.090 millones de euros) a través de su fondo de inversión Global Infrastructure Partners (GIP). Según ha informado Bloomberg citando fuentes conocedoras del asunto, el acuerdo podría anunciarse en los próximos días y obedecería a la intención de BlackRock de beneficiarse del boom de centros de datos para fines relacionados con la inteligencia artificial (IA). En cualquier caso, las informaciones advierten también de que no se ha alcanzado aún un pacto en firme, por lo que podrían aún modificarse los términos de la venta o, incluso, no efectuarse finalmente. Asimismo, MGX, compañía de IA creada por Mubadala, fondo soberano de Abu Dhabi, también está negociando ampliar su participación en el capital social de Aligned Data Centers, pero de forma independiente a la iniciativa de BlackRock.