BlackRock vende el 7% de Naturgy en una colocación acelerada

11 dic (Reuters) - BlackRock puso en marcha la venta de unos 69 millones de acciones de la empresa española de gas Naturgy, equivalentes al 7,1% de la compañía, en una colocación acelerada de acciones gestionada por JP Morgan, dijo la empresa el miércoles.

La operación, dirigida a inversores cualificados, se inició inmediatamente en virtud de un acuerdo de negociación en bloque, y las condiciones definitivas, incluido el precio de venta, se anunciarán una vez concluida.

A los niveles actuales del mercado, la participación tiene un valor aproximado de 1.800 millones de euros (US$2.100 millones).

BlackRock entró en el capital de Naturgy a través de la adquisición en 2024 de Global Infrastructure Partners (GIP), que ya había invertido anteriormente en la eléctrica.

La venta reducirá la participación de BlackRock a alrededor del 12%, lo que le convierte en el cuarto mayor accionista, y elevará el capital flotante por encima del 25%.

La operación se produce tras un periodo de buenos resultados para Naturgy, que ha registrado unos beneficios récord de unos 2.000 millones de euros anuales en los dos últimos años.

La empresa ha aprovechado el aumento de la producción de sus centrales de ciclo combinado, que han funcionado más horas desde la interrupción de la red del 28 de abril, mejorando la seguridad del suministro y ayudando a evitar desconexiones generalizadas.

(1 dólar = 0,8578 euros) (Información de Jesús Calero; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)