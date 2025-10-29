BlackRock y fondo soberano saudí lanzan nuevos vehículos de inversión

29 oct (Reuters) - BlackRock y el fondo soberano de Arabia Saudita, el Fondo de Inversión Pública (PIF, por su sigla en inglés), lanzaron nuevos vehículos de inversión en varias clases de activos gestionados por la empresa estadounidense y centrados en renta variable saudí y renta fija de Oriente Medio y Norte de África.

Tanto los inversores globales como los locales pueden invertir en los productos a través de BlackRock Riyadh Investment Management (BRIM), una plataforma de inversión lanzada en 2024.

"Las ofertas de inversión de BlackRock en Oriente Medio ahora abarcan múltiples clases de activos de mercados públicos y privados, incluidas las infraestructuras, lo que ayuda a profundizar los mercados de capitales de Arabia Saudita y apoyar los objetivos de Saudi Vision 2030", dijeron las compañías en un comunicado conjunto el miércoles.

Los gestores de carteras con sede en Riad supervisan estas estrategias, lo que pone de relieve el impulso para desarrollar la experiencia local en el sector financiero.

BlackRock casi ha triplicado su plantilla con sede en Riad desde abril de 2024 y ha ampliado su programa global de analistas graduados a la ciudad, con un tercer grupo previsto para 2026, dijeron las compañías. (Reporte de Federico Mancioni en Riad y Anousha Sakoui en Londres; Editado en español por Ricardo Figueroa)