BlackRock y MSC quieren comprar puertos de CK Hutchison sin terminales de Panamá, según FT

3 mar (Reuters) - Un consorcio respaldado por BlackRock está presionando para completar la ‌adquisición del ‌negocio portuario ⁠global de CK Hutchison sin dos terminales en Panamá, después de que las autoridades ​confiscaran los ⁠activos, informó ⁠el martes el Financial Times.

La naviera suizo-italiana Mediterranean ​Shipping Company (MSC) y la gestora de activos ‌cotizada en Estados Unidos están en ​conversaciones con CK Hutchison ​para comprar unos 41 puertos en Europa, el sudeste asiático y Oriente Próximo, según el informe, que cita a personas familiarizadas con las negociaciones.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la ​información. BlackRock, MSC y CK Hutchison no respondieron a la solicitud ⁠de comentarios de Reuters.

En enero, que la concesión de las terminales de ‌Hutchison en el canal de Panamá era inconstitucional, lo que llevó a las autoridades a tomar el control de los activos el mes pasado.

Desde entonces, la unidad Panama Ports Company de Hutchison ha iniciado un procedimiento ‌de arbitraje internacional contra el país centroamericano.

El conglomerado cotizado en ⁠Hong Kong ha estado tratando de vender su ‌negocio portuario fuera de China, que abarca ⁠43 terminales en 23 países. Los dos ⁠puertos del canal de Panamá son el núcleo del acuerdo de 23.000 millones de dólares anunciado el año pasado, en virtud del cual BlackRock habría tomado ‌el control de los ​activos de Panamá y MSC de la mayor parte de la cartera restante. (Información de Rajveer Singh Pardesi en Bengaluru; edición de Sumana Nandy; ‌editado en español por Benjamín Mejías Valencia)