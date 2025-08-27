Blackstone planea ampliar en 4300 millones de euros su proyecto de centro de datos en España

MADRID, 27 ago (Reuters) - La gestora de activos estadounidense Blackstone pretende ampliar su proyecto de construcción de centros de datos en la región española de Aragón con una inversión adicional de 4300 millones de euros (US$5030 millones) en la comunidad autónoma, que aspira a convertirse en un importante centro de computación en nube.

Los documentos presentados ante el gobierno regional muestran que, además de una inversión inicial de 7500 millones de euros a lo largo de nueve años, que se hizo pública en 2024, la mayor gestora de activos alternativos del mundo planea una segunda fase para añadir capacidad en el mismo emplazamiento, en función de la demanda de los clientes.

Esa segunda fase tardaría siete años en completarse, según la empresa.

Blackstone sigue a gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon en la elección de la región del noreste del país, que cuenta con una veintena de proyectos de centros de datos en fase de evaluación.

La primera fase comenzaría en el segundo trimestre de 2026, según el documento. Comprendería ocho centros de datos, una subestación eléctrica, una central fotovoltaica y conexiones a la red.

La empresa afirma que ha celebrado contratos de suministro de electricidad renovable para todas sus necesidades y que sus sistemas de refrigeración no utilizarán agua, un bien que suele escasear en España.

(1 dólar = 0,8542 euros) (Información de Inti Landauro; edición de Andrei Khalip y Louise Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)