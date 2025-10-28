Bladex cierra préstamo sindicado por 700 millones dlr a argentina YPF para financiar exportaciones

(Agrega información y cita)

28 oct (Reuters) - El Banco Latinoamericano de Exportaciones "Bladex" anunció el martes el cierre de un préstamo sindicado por US$700 millones a la petrolera argentina YPF, destinado a apoyar el desarrollo de sus actividades exportadoras.

El financiamiento, estructurado como una Línea de Pre-Exportación a tres años, se utilizará para prefinanciar exportaciones y capital de trabajo, dijo el banco en un comunicado.

"Este préstamo sindicado refleja la confianza de Bladex en el potencial de Argentina y en la relevancia estratégica del proyecto Vaca Muerta, liderado por YPF", dijo Carlos de Alvear, Director de Sudamérica y México de Bladex.

"Con esta transacción, reafirmamos nuestro compromiso con el financiamiento de iniciativas que impulsen el desarrollo económico de los países de la región", afirmó.

La formación Vaca Muerta, una de las mayores reservas de esquisto del mundo, se ha vuelto la principal esperanza de Argentina para consolidar su balanza comercial energética y obtener divisas de sus exportaciones.

(Reporte de Walter Bianchi)