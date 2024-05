Blanco, a De la Fuente y Scariolo: "Gracias a vosotros, el futuro del deporte español será mejor que el pasado"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha afirmado este jueves que "el futuro del deporte" en España "será mejor que el pasado" gracias a Luis de la Fuente y también a Sergio Scariolo, respectivos seleccionadores de fútbol y de baloncesto masculino.

Así lo indicó Blanco durante una nueva cita de Entre Líderes, ciclo de conferencias organizado por 'OkDiario'. "Si tuviese muchísima prisa, creo que con un calificativo os resumiría porque expresaría lo que siento, y es que sois los mejores", comentó el presidente del COE.

En este sentido, Blanco empezó sus elogios hacia la figura de De la Fuente. "De los éxitos que has tenido con la sub-19, me quedo con los Juegos del Mediterráneo y la victoria ante Italia; y de los Juegos Olímpicos, me quedo con la plata en Tokio. Y creo que por encima de todas las cosas está cómo entiendes el fútbol", subrayó al respecto.

"Hay algo que a mí me llama mucho la atención y que aplaudo: cada vez que haces una selección, o una preselección, lo que dices es que primero son las personas y a ti te interesan las personas, a partir de ahí construimos. Si como jugador fuiste un gran jugador, creo que como entrenador ese camino que has iniciado en equipos de inferior categoría, con las selecciones inferiores y ahora con la absoluta te llevará a lo más alto. Tienes calidad, conoces el deporte, eres tranquilo, la procesión va por dentro pero transmites tranquilidad", resumió Blanco.

A continuación, alabó a Scariolo y sus éxitos en las dos etapas del técnico italiano al frente de la selección española de baloncesto. "Me quedo con el Campeonato de Europa de 2022. Gracias a las finales con Estados Unidos que fueron increíbles, el baloncesto masculino español fue considerado el primer baloncesto del mundo y teníamos unos jugadores verdaderamente que eran épicos", rememoró el presidente del COE.

"Pero en ese Campeonato de Europa [de 2022], varios de ellos no pudieron acudir y ahí sacaste todo aquello que estaba tapado por los propios jugadores, demostraste el nivel que tienes como técnico. De verdad, te considero el número uno del mundo aunque no estés entrenando a un equipo americano como primer entrenador", se dirigió a Scariolo.

"Eres una referencia y Elisa [Aguilar] me da una gran alegría el día que me dice que te ha renovado porque el baloncesto español, y también el fútbol español, con vosotros está garantizado más allá de ver lo que hacéis como técnicos, más allá de ver lo que hacéis con la estrategia en el campo o en la cancha", añadió el máximo mandatario del COE.

Además, Blanco dijo que "hay que quedarse con lo que no se ve, con cómo entrenáis, cómo os dirigís a los jugadores, cómo respetáis a los jugadores, cómo les enfocáis como personas, cómo sois capaces de ver los valores que tiene cada uno y los límites que tienen, y hacerles superar ese límite de forma individual y de forma colectiva".

"Eso tiene mucha importancia porque vosotros dirigís a estrellas, a deportistas que están todos los días en los medios de comunicación, que cuando van con el equipo nacional no son el número uno de su equipo o el gran referente de su ciudad, forman parte del equipo nacional y se ponen al servicio del equipo para defender a España", agregó Blanco.

"Con vosotros el deporte español tiene un gran presente. Estamos ahora mismo jugando la Eurocopa y del 2 al 7 de julio nos vamos a Valencia para el Preolímpico de baloncesto. No hay más opción que irnos a París, es la promesa que me ha hecho la presidenta Elisa y tú la tienes que cumplir. Es difícil, nadie lo duda, pero para eso tenemos un gran equipo y tenemos un gran entrenador", señaló Blanco.

"Os deseo los mayores de los éxitos. Personalmente, por la amistad que tengo con vosotros, por el respeto, por la admiración y por el cariño. Y como presidente del COE confío plenamente en la labor que estáis haciendo. Gracias a vosotros, gracias a vuestra práctica, a vuestro trabajo y a vuestras enseñanzas, el futuro del deporte español será mejor que el pasado del deporte español y eso es muy importante para nuestra querida sociedad, máxime en estos tiempos", concluyó.

Europa Press