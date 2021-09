21-09-2021 JJ.OO.- Blanco: "Madrid no puede renunciar a los Juegos, sería un error: es la ciudad del mundo mejor preparada". El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que Madrid "no puede renunciar" a organizar unos Juegos Olímpicos porque, según él, es la ciudad del mundo "mejor preparada" con los nuevos postulados del COI recogidos en la Agenda 2020, en la que no se requiere de grandes inversiones en infraestructuras. ARAGÓN ESPAÑA EUROPA TERUEL DEPORTES APD VALLADOLID