Blanco: "La RFEF tiene unos objetivos amplios que se van a conseguir"

"Luis Enrique ha dado mucho al fútbol español y Luis de la Fuente lo hará extraordinariamente bien"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) que la federación tiene unos objetivos "lo más amplios seguros" que está convencido que cumplirá, mientras que defendió el legado dejado por el exseleccionador Luis Enrique Martínez y se mostró seguro de que su relevo, Luis de la Fuente, lo hará "extraordinariamente bien".

"Si el reconocimiento que tenéis es tan fuerte, a nivel UEFA y FIFA, significa que las cosas las estáis haciendo muy bien y que esta federación tiene un camino y unos objetivos lo más amplios posibles. No tengo ninguna duda de que se van a conseguir", aseguró Blanco en su intervención en la Asamblea.

Un discurso en el que halagó, y aseguró que desde su papel como presidente del COE y no como amigo de Rubiales que es, al presidente de la RFEF. "Tenéis un grandísimo presidente, un dirigente al frente y a un gran equipo detrás que hace que esta federación sea un modelo. La RFEF tiene el mejor compromiso de futuro", manifestó.

"Podéis estar orgullosos porque le dais mucho al fútbol español y al deporte español, y a través de ello le dais mucho a España. Por el ayer, por el hoy y por el futuro, esta federación es un gran modelo dirigido por un gran dirigente. Para mí es un honor estar aquí y escuchar y ver lo que estoy sintiendo en esta Asamblea", se sinceró.

En cuanto al pasado Mundial y la eliminación de España en los octavos de final, ante Marruecos en la tanda de penaltis, reconoció que no fue un éxito pero quiso defender al exseleccionador Luis Enrique Martínez.

"Venimos de un Mundial, no hemos tenido buen resultado. ¿Y qué? Esto es deporte, esto es la vida. Hayas ganado o no, al día siguiente empiezas a planificar lo siguiente. Ha habido un entrenador criticado ahora, y no es verdad. Luis Enrique ha dado mucho al fútbol español", defendió.

Eso sí, pronostica un gran futuro de la mano de Luis de la Fuente, nuevo seleccionador absoluto tras lograr éxitos en la Sub-21. "Ahora habrá un relevo impresionante con Luis de la Fuente. Lo hará extraordinariamente bien, pondrá pasión, conocimiento y sobre todo va a poner sentido común para sacar un equipo extraordinario. Igual no ganamos el siguiente Europeo, pero estaremos preparados para competir y ganar en cualquier campeonato", opinó.

Por otro lado, destacó los éxitos de las selecciones masculinas y femeninas de base. "España, en los últimos tiempos, en todas las categorías ha sacado medallas a nivel europeo y mundial en Sub-17 a Sub-20 en chicos, y ahora en chicas, con una progresión fantástica que seguro que es la mejor de todas las federaciones del mundo", apuntó.

