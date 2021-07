Blanco: "Soy más optimista que en los últimos Juegos"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha asegurado que es "más optimista" respecto a los éxitos de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos Tokio que en los pasados de Río 2016, y se ha mostrado convencido de que "habrá COVID" y que eso no les puede "asustar", además de afirmar que la ceremonia de inauguración será "inolvidable".

"Los deportistas están deseando que empiecen los Juegos. Hay tantas ganas de competir que están deseando que empiecen ya, cuentan las horas. Soy más optimista que en los últimos Juegos, tenemos una expedición muy numerosa, con muchísimas posibilidades. Soy realista, pero optimista", declaró en el centro de prensa de los Juegos tras visitar la Villa Olímpica.

Sin embargo, no quiso hacer una estimación sobre el número de medallas que podría conseguir la delegación española. "Venimos con muchas posibilidades. Después de Barcelona, con 421 deportistas, estamos aquí con 321, superando los tres últimos ciclos. Mantenemos el nivel de los deportes de equipo, con nueve, somos con Estados Unidos y Australia el que más equipos trae. Tenemos posibilidades de conseguir grandes resultados, luego la competición nos colocará. Estoy convencidísimo de que vamos a conseguir grandes resultados", aventuró.

Sobre la Villa Olímpica, explicó que cuenta "con unas medidas de seguridad enormes", y que "las medidas anti-COVID son las mismas que en España pero multiplicadas por diez, como no puede ser de otra manera". "(La delegación española) Está muy concienciada. Somos el Comité Olímpico que más ha vacunado del mundo, y las federaciones han hecho un grandísimo trabajo. Los deportistas se cuidan, se protegen y se distancian", manifestó.

A pesar de todo, Blanco es consciente de que van a tener que convivir con el coronavirus. "Va a haber COVID, porque en la Villa hay 11.600 deportistas, 30.000 personas, y cuando vemos nuestro entorno en España vemos que hay COVID. Han pasado la COVID-19 deportistas que estaban en una burbuja, que se habían vacunado... Ojalá no le toque a ningún deportista español y que todo el mundo pueda seguir compitiendo. No nos podemos asustar por la palabra COVID, porque está ahí, y con la cantidad de gente que hay en la Villa es normal que aparezca. Estoy muy tranquilo, tenemos ya a 257 personas y hasta ahora no ha pasado nada", explicó.

Por otra parte, se mostró convencido de que vivirán "una jornada de inauguración espectacular", con la nadadora Mireia Belmonte y el palista Saúl Craviotto como abanderados. "La recordaremos durante mucho tiempo. Los japoneses harán algo inolvidable", dijo. "Lo que yo sé es que podrán desfilar todos los deportistas que quieran, técnicos no. Los deportistas que compiten al día siguiente casi nunca desfilan, pero es una decisión personal", explicó.

"Haber podido hacer estos Juegos solo lo dimensionaremos después de los Juegos. Es una verdadera locura la apuesta que han hecho Japón y el COI para que podamos hacer los Juegos", prosiguió.

"alejandro valverde se merece una medalla"

En otro orden de cosas, Blanco valoró el esfuerzo y la ilusión por competir en los Juegos que han tenido deportistas como el golfista Jon Rahm, número uno del mundo y que acaba de competir en el British Open; el ciclista Alejandro Valverde, que participó hasta el domingo en el Tour; o los seis jugadores de la selección de fútbol que también estuvieron en la Eurocopa.

En este sentido, confesó su deseo de que el ciclista murciano pueda colgarse una presea olímpica. "Yo desearía que todo el mundo consiguiese medalla, pero Alejandro se merece una medalla. Pero creo que lo piensan todos los ciclistas, que si no ganasen ellos mismos les gustaría que la ganase Alejandro. Viene del Tour, está preparado, dispuesto para hacer una gran carrera y ojalá la pueda sacar", apuntó.

"Es el número uno del mundo, ha dicho que quiere venir a los Juegos, que es un gran honor para él representar a España y sería un gran honor lograr la primera medalla de la historia del golf en los Juegos Olímpicos", añadió sobre Rahm.

También destacó las ganas de competir de los futbolistas Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. "No creo recordar un equipo que tuviese seis de la absoluta en los Juegos. Tenemos probablemente el mejor grupo; aquí hay grandes equipos, pero si son capaces de jugar como ellos saben, de ser un equipo, tienen muchísimas opciones. Tenemos unos equipazos", indicó.

Por último, tuvo un especial recuerdo y cariño para dos deportistas que no podrán estar en Tokio: el tenista Rafa Nadal y la jugadora de bádminton Carolina Marín. "Los Juegos sin Rafa y sin Carolina no son iguales, porque son dos deportistas que representan al deportista español al máximo nivel. Hay que aceptar y respaldar la decisión que ha tomado Rafa, porque nos ha dado tanto... Rafa es Rafa, en España y en el mundo", expresó sobre el balear.

"Carolina es la mejor jugadora de bádminton de la historia, en mi opinión; la lesión es la cruz de todos los deportistas, y a ella le llega después de otra. Se ha llorado un día y ahora hay que preparar el Mundial de diciembre. Carolina se recuperará al 100% y volverá a ganar", finalizó sobre la onubense.

Europa Press