Blanco: "Tokyo 2020 van a ser los Juegos más importantes de la historia"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 van a ser "los más importantes de la historia" debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 que obligó a su aplazamiento a este año, y expresó su apoyo a la campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, ausente por una grave lesión en la rodilla izquierda.

"Estos Juegos van a ser de los más importantes de la historia. Estamos atravesando por una situación muy complicada. El año pasado 3.000 millones de personas estaban confinadas, y ahora las medidas son rígidas para evitar que Japón sea un foco de infección del mundo", dijo en el acto de despedida a los deportistas olímpicos y paralímpicos impulsado por Sanitas.

En el acto, presentado por la ex internacional de balonmano Eli Pinedo, también estuvo el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda; el consejero delegado de Sanitas, Iñaki Peralta; Carolina Marín, y, de forma telemática, el palista Saúl Craviotto, abanderado de la delegación olímpica española junto a la nadadora Mireia Belmonte; la atleta paralímpica Sara Andrés y la triatleta paralímpica Eva Moral.

Blanco pronosticó que Tokyo 2020, en los que participarán deportistas de 206 países, "van a ser los Juegos más vistos de las historia". "Van a tener un color y calor especial. No los viviremos en los estadios, pero sí a través de los medios de comunicación", apuntó.

"Carolina es la mejor del mundo, es una galáctica, pero que sea capaz de recuperarse en ese camino silencioso es un ejemplo para todos los demás. Es la mejor de la historia. No somos conscientes de quién es Carolina. Que se preparen en Huelva, que va a ganar las medallas de dos en dos", comentó sobre el Mundial de bádminton, fecha de posible reaparición de la campeona olímpica.

Blanco destacó que Saúl Craviotto es el líder del equipo español en Tokyo. "Tenemos un lujo de deportistas que cualquier país del mundo querría tener. Carolina está en Tokyo, aunque esté lesionada. A la vuelta de Tokyo ya estamos en París. Carolina y Saúl son grandes representantes de la España luchadora, competitiva, igualitaria y la que no tiene límites", declaró.

Por su parte, Miguel Carballeda admitió que Tokyo 2020 serán unos Juegos "algo diferentes" y también deseó una pronta recuperación a Carolina Marín para que vuelva a ser "esa campeona que este país se merece y necesita".

El consejero delegado de Sanitas, Iñaki Peralta, expresó su "mayor admiración" por el trabajo y la ilusión que ha llevado a los deportistas de Sanitas hasta Tokyo 2020. "Una ilusión que os ha hecho retrasar vuestra meta, pero nunca habéis tirado la toalla. Es un honor, una obligación y una responsabilidad cuidar de nuestros deportistas que van a representar a España", señaló.

Marín: "no ha sido fácil levantarse"

Carolina Marín lamentó que la grave lesión en la rodilla se haya producido a escasas semanas de la cita olímpica. "Es una pena porque mi preparación iba muy muy bien. En mi cabeza estaba revalidar el oro. No ha sido fácil levantarse, lo he pasado muy mal porque me he visto muy abajo. Después te levantas y piensas que los siguientes Juegos están a tres años. Ya no se me quita de la cabeza París 2024", manifestó.

Saúl Craviotto aseguró que va a "echar mucho de menos" a la onubense en Tokio. "He pasado por muchas lesiones, pero ninguna me ha dejado fuera de los Juegos. Queda Carolina para rato, con lo joven que eres vas a llegar a París, seguro", indicó.

Acerca de sus opciones en los Juegos, Craviotto se mostró ambicioso. "Mentiría si digo que voy a participar. Voy a sufrir, a dejarme la vida en la piragua. Voy a por todas. Lo de las 6 medallas es tirar muy alto. Ser abanderado es lo más bonito y especial en mi carrera deportiva, estoy deseando vivirlo", confesó.

Sara andrés: "sueño a lo grande, una medalla mínimo"

La atleta Sara Andrés expresó su satisfacción de que, al fin, se vea la luz al final del túnel. "Quiero soñar a lo grande porque cuando lo haces y te lo crees, lo puedes conseguir. Quiero una medalla mínimo. En 100 metros creo que puedo ganar una medalla; en salto longitud lo tengo más difícil, pero a lo mejor ese día estoy espléndida", auguró.

Durante la pandemia, Andrés explicó que se fijó metas cercanas para vencer el encierro. "No hay nada más permanente que el cambio en la vida. Los deportistas tienen que estar adaptándose. Este año y medio me he enfocado mucho en las rutinas, poniéndome pequeños logros aunque sin perder de vista el foco de Tokyo 2020", recordó.

En el debut del triatlón en los Juegos Paralímpicos, Eva Moral subrayó que está disfrutando de este 'viaje'. "Vamos a por todas. Todos salimos a entrenar para ser el número uno de nuestro deporte. Hay días buenos y malos y espero que sea mi día bueno. Mi secreto ha sido seguir mis rutinas y ser muy disciplinada", desveló.

Europa Press