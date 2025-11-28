Blas Cantó relanza la canción 'Será Navidad', con otros 20 artistas, para ayudar a UNICEF

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press)

El cantante Blas Cantó ha presentado este viernes una versión solidaria de su canción 'Será navidad', en colaboración con otros 20 artistas, una iniciativa que destinará los fondos recaudados con las reproducciones a apoyar el trabajo de UNICEF en todo el mundo, según ha informado la ONG.

En concreto, cada escucha o descarga de la canción a través de las plataformas digitales se transformará en ayuda real para apoyar el trabajo de UNICEF a favor de la infancia más vulnerable, ya sea en zonas de conflicto, ante desastres climáticos o países donde la pobreza niega a los niños y niñas su derecho a la educación, salud, vivienda o una vida digna en la que puedan crecer y desarrollarse.

En este villancico de navidad, Blas Cantó ha contado con la colaboración de los artistas Andrés Koi, Rozalén, Gonzalo Hermida, Matt Terry, María Pelae, Axel, Ana Guerra, María Parrado, Carlos Higes, J Kbello, Dangelo, Lydia Fairén, José Otero, Twins Monzo, Begoña Vargas, Sole Gimenez, María Carrasco, Pasión Vega, Aduén Amaya y Nia.

El director de Comunicación y Marca de UNICEF España, Saviano Abreu, ha agradecido a Blas Cantó y a los artistas implicados este gesto y ha asegurado que "iniciativas como esta no sólo emocionan, sino que son esenciales para involucrar a la sociedad en una labor tan urgente como la de proteger a cada niño y a cada niña, estén donde estén".

"Los fondos ayudarán a que UNICEF pueda seguir llevando suministros vitales como agua, vitaminas para combatir la desnutrición y vacunas, así como habilitar servicios de higiene y saneamiento e impulsar el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes allí donde más se necesita", ha detallado Abreu.

Por su parte, Cantó ha señalado que, con esta canción, desea "de corazón transmitir un mensaje de esperanza a todos y especialmente a millones de niños y niñas en todo el mundo". "La música nos acerca a quien más queremos", ha asegurado.

La ONG ha indicado que el artista ha colaborado anteriormente con UNICEF España en iniciativas de apoyo a la salud mental infantil-juvenil, así como la lucha contra la desnutrición infantil, la respuesta humanitaria a situaciones de emergencia y conflictos y a la promoción de los derechos en el entorno digital y la protección infantil.