Blas Pascal murió hace 363 años. Su pensamiento en ocho citas
Blas Pascal murió hace 363 años. Su pensamiento en ocho citas
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -
Este 19 de agosto se cumplen 363 años de la muerte, en 1662, del matemático, físico y pensador francés Blas Pascal, una de las mayores figuras del Racionalismo y fundador del existencialismo moderno. Conocido también por sus contribuciones a la hidrodinámica —la unidad de medida de presión lleva su nombre— Pascal legó numerosas citas en sus escritos. Aquí destacamos ocho.
-- El corazón tiene razones de las que la razón no sabe nada.
-- Las palabras amables no cuestan mucho. Sin embargo, logran mucho.
-- Navegamos dentro de una vasta esfera, siempre a la deriva en la incertidumbre, impulsada de extremo a extremo.
-- Los hechos nobles que se ocultan son los más estimados.
-- En la fe hay suficiente luz para aquellos que quieren creer y suficientes sombras para cegar a los que no.
-- El amor tiene razones que la razón no puede entender.
-- ¿Deseas que la gente piense bien de ti? No hables bien de ti mismo.
-- Si ganas, ganas todo. Si pierdes, no pierdes nada. Apueste entonces, sin vacilación, que Él existe.
Otras noticias de Francia
- 1
Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
- 2
Así podés vaciar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el teléfono
- 3
Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
- 4
Cómo es el único barrio del mundo con diseño geométrico en círculos que organizan viviendas y espacios verdes