Blasphemous 2, Mineko's Night Market y Shadows Over Loathing, entre los nuevos juegos indie para Nintendo Switch

Nintendo ha presentado los más de 20 nuevos juegos indie que llegarán a la Nintendo Switch próximamente, entre los que destacan Blasphemous 2, que estará disponible en verano de este año, Mineko's Night Market -el 26 de septiembre- y Shadows Over Loathing, que ya está disponible.

Los juegos han sido mostrados en una nueva presentación Indie World de Nintendo, evento en el que la compañía ha compartido las novedades, anuncios y actualizaciones de los nuevos juegos indie que llegarán a su plataforma a lo largo de este año.

Entre las novedades presentadas destaca Shadows Over Loathing de Asymmetric Games LLC, el juego de rol en el que los jugadores viajarán por extensos entornos de un mundo en blanco y negro que está repleto de "ranas parlanchinas, cálculos que cobran vida y horribles abominaciones".

La desarrolladora ha dicho que los usuarios ya pueden disfrutar de este videojuego a través de Nintendo eShop, encarnándose en distintos personajes como el de Jazz Agent, con el que podrán maquinar planes malévolos o el de Cheese Wizard.

Siguiendo esta línea, entre los juegos que ya están disponibles en la Nintendo eShop para Switch destacan Teslagrad 2 y Teslagrad Remastered, de Rain Games y Modus Games, que muestran un mundo con entornos de "aire escandinavo" donde los jugadores pueden utilizar poderes electromagnéticos para resolver enigmas con fundamento físico. Igualmente, la nueva entrega de los juegos de terror Five Nights at Freddy's: Security Breach, desarrollado por Steel Wool Studios y ScottGames, también está disponible para su descarga en la eShop.

Asimismo otro de los protagonistas ha sido Blasphemous 2, que ha mostrado su primer tráiler del juego y ha anunciado que estará disponible este verano. En la segunda entrega del juego de plataformas y 'hack-n-slash' Blasphemous, desarrollada por The Game Kitchen y por la distribuidora Team17, los jugadores podrán volver a convertirse en el Penitente en una tierra "misteriosa infestada de pesadillas" que incluye novedades en las plataformas, en los combates y en las habilidades disponibles.

Por otra parte, uno de los principales títulos que llegará a Switch el 26 de septiembre es el de Mineko's Night Market, protagonizado por una chica "muy curiosa" que explora su nuevo hogar a los pies del Monte Fugu en Japón. Este juego desarrollado por Meowza Games y Humble Games tiene una mecánica de simulación y aventura donde, a través de Mineko, los usuarios podrán llevar a cabo múltiples tareas y trabajos, así como participar en desfiles o disputar carreras de gatos, además de explorar la isla.

También ha destacado la secuela de My Time at Portia, titulada My Time at Sandrock, que estará disponible este verano. Se trata de una historia cargada de personajes donde los usuarios deberán devolverle su antigua gloria a una comunidad en un desierto posapocalítico.

Igualmente, se ha mostrado OXENFREE II: Lost Signals (Night School Studio y Netflix), que se desarrolla cinco años después de los acontecimientos del título original OXENFREE y que estará disponible para Nintendo Switch el 12 de julio. En este título la protagonista, Riley, regresa a su pueblo natal para investigar extrañas ondas electromagnéticas.

El evento también ha revelado la actualización gratuita Reliquias de la Antigua Fe de Cult of the Lamb, que llegará el 24 de abril y que incluye nuevos enemigos en este juego de simulación de colonias.

Asimismo, durante el evento también se han mostrado nuevos juegos como PlateUp!, un juego que permite al usuario ser el dueño del restaurante de sus sueños (disponible en octubre); Quilts and Cats of Calico, una adaptación del juego de mesa Calico (llegará este otoño); Rift of the NecroDancer, donde se deberá seguir el ritmo para desarrollar combates (llegará este año); A Little to the Left Cupboards & Drawers (en Switch este junio) y Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler's Pack (disponible esta primavera) ambos juego de puzles.

Europa Press