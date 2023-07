Blazers dispuestos a esperar meses de ser necesario para resolver saga con Lillard

LAS VEGAS (AP) — Damian Lillard desea ser traspasado al Heat de Miami. Los Trail Blazers de Portland saben eso, aunque todavía no pierden la esperanza de que el siete veces seleccionado al Juego de Estrellas cambie de parecer. En caso de que suceda o no, los Blazers insisten en que no hay apuro.

En una conferencia de prensa en la que el equipo formalmente presentó un acuerdo de 5 años valorado en 160 millones de dólares con Jerami Grant, el gerente general Joe Cronin habló de manera extendida acerca del callejón sin salida que hay con Lillard. Grant no brindó detalles específicos sobre las conversaciones, y reveló que no ha platicado con Lillard desde que la piedra angular de la franquicia solicitó ser traspasado.

“Seremos pacientes”, dijo Cronin el lunes. “Haremos lo que nos parece correcto para el equipo. Vamos a ver, ya saben, cómo queda esto. Y en caso de que tome meses, tomará meses”.

La solicitud de traspaso de parte de Lillard salió a la luz pública el primero de julio, el primer día completo de la agencia libre en la NBA. Luego que los Blazers revelaron que Lillard —quien ha jugado sus 11 temporadas como profesional en Portland— quería su salida, el agente Aaron Goodwin confirmó días después que el siete veces seleccionado al equipo ALL-NBA desea ir a Miami.

“La posición de Dame no cambiará”, dijo Goodwin la semana pasada a The Associated Press. “Esta situación era sobre construir una oportunidad para que Portland gane o darle otra oportunidad que el desea que es irse a Miami”.

Lillard terminó la temporada promediando 32.2 puntos con los Trail Blazers. Es miembro del equipo de los 75 años de aniversario de la NBA, pero nunca ha estado cerca de ganar el título en sus once campañas en la liga.

Lillard y Portland se han reunido en múltiples ocasiones, solicitando que el equipo sea mejorado al punto de que puedan competir por el campeonato, sin embargo, esos esfuerzos no agradaron a Lillard. Ahora la atención hacia un canje ha comenzado.

