Blazy, listo para debutar en la alta costura con Chanel

El director artístico de Chanel, Matthieu Blazy, presentará este martes su primera colección en la alta costura, uno de los momentos más esperados de esta edición, tras triunfar con su propuesta para la línea femenina en octubre.

Su estreno en esta selecta categoría de moda, de la que sólo un puñado de marcas forman parte y cuyas piezas están destinadas a las galas y las alfombras rojas, es uno de los desfiles que más expectación suscita, junto al de Jonathan Anderson para Dior, que tuvo lugar el lunes.

Pocas pistas hay de cómo será la colección que presente Blazy.

Además de la invitación, que era un colgante en forma de seta, la legendaria marca francesa difundió un video en las redes sociales, en el que mezcla imágenes reales y de animación.

En él se ve a varios animales, entre ellos pájaros, ardillas y conejos, que se cuelan en el taller cuando no hay nadie. Avanzan en la famosa escalera de espejos de la boutique Chanel, y se ponen a trabajar en un vestido, cortando y cosiendo trozos de tela blancos y amarillos sobre un maniquí.

El francobelga de 41 años fue nombrado a finales de 2024 en la firma de la doble C tras su paso por la italiana Bottega Veneta (grupo Kering).

Otro momento destacado de este martes será la presentación de Armani de su primera colección para la alta costura sin la supervisión de su fundador Giorgio, fallecido en septiembre a los 91 años.

Hasta el jueves, 28 marcas presentarán sus creaciones, entre ellas Valentino, Elie Saab, Viktor&Rolf, Alexis Mabille y Zuhair Murad. Otros estilistas como Julien Fournier, Phan Huy y Miss Sohee desvelarán también sus selectas piezas.

A diferencia de la Semana de la Moda de París, la alta costura se celebra en enero para la temporada de verano y en julio para la de invierno, solamente en la capital francesa. Se trata de una particular gala en la que se presentan piezas únicas, hechas siempre a mano, destinadas sobre todo a las alfombras rojas.