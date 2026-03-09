Blazy propone un viaje en el tiempo a través del traje clásico de Chanel

Matthieu Blazy presentó el lunes su esperado "segundo desfile" para Chanel, con un viaje a través de las épocas, desde los años 1920 hasta nuestros días, con el traje de chaqueta típico de la legendaria marca francesa como hilo conductor.

En el Grand Palais, junto a los Campos Elíseos, en un decorado de grúas de colores, el diseñador franco-belga mostró conjuntos con falda de cintura baja, muy de los "locos años 20", a veces con un cinturón rojo o azul marino. También hubo vestidos de cuello halter, más de los 1960. Y blazers amplios y con grandes hombreras habituales de los 1980.

Y los trajes chaqueta, una gran parte en tweed, declinados en naranja, crema, rosa, amarillo... hasta llegar a una gama del futuro con una versión en lurex, metálica y con reflejos verdes y plateados.

- "Sin concesiones" -

"Chanel es la libertad absoluta de elegir entre la oruga y la mariposa. Quiero que mi ropa sea un lienzo que permita a las mujeres ser quienes realmente son y quienes desean ser, sin concesiones", comenta Blazy en su nota de prensa para su línea femenina de otoño-invierno 2026-2027.

Su primera colección para la marca de la doble C, en octubre, fue calificada de "audaz, soberbia y curiosamente atrevida" por FashionNetwork. Y su debut en la alta costura, a finales de enero, fue "magistral" para la revista Madame Figaro.

Precisamente el desfile de este lunes lo abrió la modelo Stéphanie Cavalli, de 50 años, de cabello canoso, como en el pase de la alta costura a principios de año.

En el público, siempre repleto de famosos, estuvieron las estrellas de Hollywood Teyana Taylor y Margot Robbie, la presentadora estadounidense Oprah Winfrey o la cantante española Amaia Romero, entre muchos otros.

- Vestidos de encaje -

Junto al Grand Palais, en el Petit Palais, Gabriela Hearst también presentó su nueva colección este lunes, en un homenaje a la activista británica Eglantyne Jebb (1876-1928), fundadora de la ONG Save the Children en 1919, con la que la diseñadora uruguaya colabora desde hace una década.

Con sensuales vestidos largos de color marfil, confeccionados en encaje de cachemira, la estilista, exdiseñadora de Chloé, quiso recordar el trabajo de esta pionera en los derechos de la infancia.

"Eglantyne vivió con pasión, pero su trabajo estaba cuidadosamente planificado y estudiado. Su rigor se honra a través de los materiales y técnicas de esta colección, que aportan profundidad, experiencia y humanidad a cada detalle y a cada prenda", señala el comunicado de prensa de la firma.

Predominaron los vestidos largos, fluidos, terminados en volantes, así como varias propuestas con flecos, inspirados en las mantillas. También se vieron pantalones cargo en denim japonés, chaquetas de aviador en cuero y piezas de sastrería en pana de cachemira.

La colección es también "un estudio de textura y contraste", añade, como en un vestido de noche hecho con visón vintage reciclado o un conjunto con seda japonesa en tonos claros y oscuros.

Los diseños de esta estilista están basados en el concepto del lujo sustentable y a menudo los tejidos están hechos con materiales sobrantes de temporadas anteriores.