Blazy se estrena en la alta costura con una oda a la naturaleza para Chanel

Con una delicada oda a la naturaleza, el diseñador Matthieu Blazy debutó este martes en la alta costura con Chanel, en una propuesta en la que el conocido traje de la legendaria marca francesa brilló en infinidad de versiones

En un decorado de ensueño, entre setas gigantes y sauces llorones en tonos rosados, en el Grand Palais, cerca de los Campos Elíseos, el estilista de 41 años mostró su primera colección en esta selecta categoría de moda, de la que sólo un puñado de marcas forman parte y cuyas piezas están destinadas a las galas y las alfombras rojas

Con muchas transparencias y colores suaves como el beige, el salmón o el verde menta, Blazy celebró la naturaleza con looks sensuales, llenos de detalles florales y vegetales

El traje de falda y chaqueta, uno de los clásicos de la firma de la doble C, apareció en múltiples texturas y tonalidades, desde seda transparente hasta con ornamentos de plumas

"Como una reminiscencia, (el traje) deja entrever las diferentes páginas de la historia" de Chanel, apunta la nota de prensa

Poco a poco, tras las piezas más diáfanas y fluidas, fueron surgiendo siluetas más estructuradas, ricas en texturas y detalles, "con plumajes complejos y coloridos, moldeados y realzados por el bordado, las superposiciones, el plisado y el tejido"

"Las mujeres, en el centro de la colección, se transforman poco a poco en pájaros", añade el texto

El debut en la alta costura del diseñador francobelga, nombrado a finales de 2024 tras su paso por la italiana Bottega Veneta (grupo Kering), era uno de los momentos más esperados de esta edición, junto al de Jonathan Anderson para Dior, que tuvo lugar el lunes

Dior floral

Numerosas estrellas asistieron a la presentación de Chanel, desde las actrices Penélope Cruz, Nicole Kidman y Tilda Swinton hasta la cantante Dua Lipa

La víspera, en el desfile de Dior, Anderson también escogió la naturaleza como inspiración, con una propuesta llena de detalles florales y formas con volumen que recordaban tulipanes y lirios de agua

Los nombramientos, en los últimos meses, de estos dos diseñadores al frente de dos de las casas de alta costura más prestigiosas del mundo fueron los mayores cambios en un sector, el de la moda y el lujo, que atraviesa dificultades económicas

Este martes, otro momento destacado será la presentación de Armani de su primera colección para la alta costura sin la supervisión de su fundador Giorgio, fallecido en septiembre a los 91 años

Hasta el jueves, 28 marcas presentarán sus creaciones, entre ellas Valentino, Elie Saab, Viktor&Rolf, Alexis Mabille y Zuhair Murad. Otros estilistas como Julien Fournier, Phan Huy y Miss Sohee desvelarán también sus selectas piezas

A diferencia de la Semana de la Moda de París, la alta costura se celebra en enero para la temporada de verano y en julio para la de invierno, solamente en la capital francesa. Se trata de una particularidad francesa donde se trabajan piezas únicas, hechas siempre a mano, destinadas sobre todo a las grandes galas y las alfombras rojas