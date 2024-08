Blinken afirma que es "un momento decisivo" para las negociaciones sobre el alto el fuego en gaza

Por Humeyra Pamuk

TEL AVIV, 19 ago (Reuters) - El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, calificó el lunes el nuevo impulso diplomático de Washington para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza como "probablemente la mejor, quizá la última oportunidad" para ello e instó a todas las partes a superar la línea de meta.

El maratón de conversaciones para lograr un alto el fuego, que se prolonga desde hace meses, continuará esta semana en El Cairo, tras una reunión de dos días en Doha la semana pasada.

Blinken intensificará la presión diplomática estadounidense para garantizar que los negociadores consigan un gran avance esta semana, después de que Estados Unidos presentara la semana pasada propuestas puente que los países mediadores creen que cerrarían las brechas entre las partes enfrentadas. "Este es un momento decisivo, probablemente la mejor, tal vez la última oportunidad para traer a los rehenes a casa, conseguir un alto el fuego y poner a todos en un mejor camino hacia la paz y la seguridad duraderas", dijo Blinken a los periodistas, antes de su reunión con el presidente israelí Isaac Herzog. "Estoy aquí como parte de un intenso esfuerzo diplomático, siguiendo instrucciones del presidente Biden, para intentar que este acuerdo llegue a la meta y, en última instancia, supere la línea... Es hora de que todos lleguen al sí y no busquen ninguna excusa para decir no", añadió Blinken. Los países mediadores –Qatar, Estados Unidos y Egipto– no han logrado hasta ahora reducir las diferencias lo suficiente como para alcanzar un acuerdo en meses de negociaciones intermitentes, y la violencia continuó sin tregua en Gaza el domingo. Horas después de la llegada de Blinken, Hamás dijo que responsabiliza al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de "frustrar los esfuerzos de los mediadores", retrasar un acuerdo y exponer a los rehenes israelíes en Gaza a las mismas agresiones a las que se enfrentan los palestinos. Ha aumentado la urgencia por alcanzar un acuerdo de alto el fuego ante el temor a una escalada en toda la región. Irán ha amenazado con tomar represalias contra Israel tras el asesinato del líder de Hamás Ismail Haniye en Teherán el 31 de julio. El jefe de la diplomacia estadounidense también reiteró la advertencia de Estados Unidos contra una nueva escalada. "También es el momento de asegurarse de que nadie da ningún paso que pueda hacer descarrilar este proceso, por lo que estamos trabajando para asegurarnos de que no se produce una escalada, de que no hay provocaciones", añadió. La guerra estalló el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamás irrumpieron en Israel, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes.

La posterior campaña militar israelí ha matado a más de 40.000 palestinos, en su mayoría civiles, según las autoridades sanitarias palestinas, y ha reducido a escombros gran parte de Gaza. (Información de Humeyra Pamuk y Maytaal Angel; edición de Jacqueline Wong y Michael Perry; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

