Blinken afirma que Ghani le prometió horas antes de huir de Afganistán que lucharía "hasta la muerte"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado que el expresidente afgano Ashraf Ghani le prometió la noche antes de exiliarse que estaba "preparado para luchar hasta la muerte", lo que en principio descartaba la huída que finalmente terminó produciéndose.

Ghani, exiliado en Emiratos Árabes Unidos, ha explicado precisamente este miércoles en un comunicado que huyó el 15 de agosto "después de que los talibán entrasen inesperadamente" en la capital y para evitar una escalada del conflicto. "Creí que era la única manera de mantener en silencio las armas y salvar a los seis millones de ciudadanos de Kabul", ha alegado.

El Gobierno de Estados Unidos no ha ocultado su malestar con las autoridades afganas y, en particular, con Ghani, con el que no consta ningún contacto desde que saliese de Afganistán. Blinken ha sugerido en una entrevista con la cadena Tolo News que no tenía constancia alguna de que pudiese irse de Kabul en plena ofensiva.

Así, al ser interrogado sobre la posibilidad de que Estados Unidos le hubiese ayudado en su salida, el jefe de la diplomacia norteamericana ha respondido: "Lo que me dijo en una conversación la noche antes de huir es que estaba preparado para luchar hasta la muerte", según un extracto difundido por la cadena.

Blinken está inmerso en una gira que le ha llevado por Qatar y ahora a Alemania, donde se ha citado este miércoles con su homólogo Heiko Maas. En el encuentro, convocada en una base aérea estadounidense y a la que se sumarán por videoconferencia otros ministros de Exteriores, está previsto que se trate básicamente la crisis afgana.

