El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado que la "deshumanización" a la que han sido sometidos los israelíes desde los ataques del 7 de octubre no les otorga "licencia para deshumanizar a otros", en referencia al gran número de muertos palestinos en la Franja de Gaza, que asciende a 27.700, y por las declaraciones de algunos ministros ultraderechistas cargando contra los palestinos.

"Los israelíes fueron deshumanizados de la forma más horrible el 7 de octubre. Los rehenes han sido deshumanizados cada día desde entonces. Pero eso no otorga una licencia para deshumanizar a otros. La inmensa mayoría de la población de Gaza no tuvo nada que ver con los ataques del 7 de octubre, y las familias de Gaza cuya supervivencia depende de las entregas de ayuda de Israel son como nuestras familias (...) No podemos, no debemos perder de vista nuestra humanidad común", ha declarado Blinken durante una rueda de prensa en Israel.

Además, ha destacado los esfuerzos de las autoridades israelíes a la hora de proteger a los civiles en la Franja mediante el aumento progresivo de la entrada de ayuda humanitaria al enclave o la apertura de varios corredores humanitarios para permitir el desplazamiento de los palestinos, entre otras medidas.

A pesar de todo ello, ha señalado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a otros altos funcionarios del país, que la cifra de muertos sigue siendo "muy alta", aunque ha mostrado su comprensión debido a que se "enfrentan a un enemigo que se incrusta cínicamente entre hombres, mujeres y niños, y dispara cohetes desde hospitales, escuelas, mezquitas y edificios residenciales; un enemigo cuyos líderes se rodean de rehenes; un enemigo que ha declarado públicamente su objetivo: matar a tantos civiles inocentes como pueda, simplemente porque son judíos, y borrar a Israel del mapa".

Es por ello por lo que ha mostrado una vez más su apoyo a las operaciones del Ejército de Israel contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas. Por último, ha expresado su preocupación por "las acciones y la retórica, incluso por parte de funcionarios del Gobierno, que exacerban las tensiones, socavan el apoyo internacional y aumentan las tensiones sobre la seguridad de Israel".