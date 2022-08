Blinken critica a Rusia por participar en "ruido de sables nucleares imprudentes y peligrosos"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha criticado a Rusia durante la décima Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, que ha dado comienzo este lunes, por participar en "ruido de sables nucleares imprudentes y peligrosos".

Así, ha agregado que "no hay lugar en nuestro mundo para la disuasión nuclear basada en la fuerza, la intimidación o el chantaje". "Tenemos que unirnos para rechazar esto", ha dicho, enfatizando que Washington solo consideraría el uso de las armas nucleares en circunstancias extremas, tal y como ha recogido DPA.

Blinken también ha criticado a Rusia por usar la planta nuclear de Zaporiyia como escenario para ataques contra las fuerzas ucranianas y ha subrayado que desde Kiev no pudieron responder por temor a que pudieran atacar un reactor nuclear o almacenar desechos radiactivos.

El secretario de Estado estadounidense tambi√©n ha puesto el foco en Corea del Norte porque, seg√ļn √©l, se prepara para realizar su s√©ptima ronda de pruebas nucleares, mientras que ha se√Īalado que Ir√°n "permanece en el camino de la escalada nuclear" al no aceptar volver a sus compromisos, seg√ļn ha informado 'The New York Times'.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha se√Īalado que "no puede haber ganadores en una guerra nuclear" que "nunca deber√≠a desencadenarse. "Defendemos la seguridad igual e indivisible para todos los miembros de la comunidad mundial", ha subrayado.

El mandatario ruso ha precisado as√≠ que hay que "hacer una contribuci√≥n significativa para fortalecer el r√©gimen de no proliferaci√≥n nuclear, para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad", seg√ļn ha recogido la agencia de noticias TASS.

Por su parte, el primer ministro japon√©s, Fumio Kishida, ha se√Īalado que Jap√≥n est√° decidido a defender el tratado junto con todas las partes involucradas, por lo que ha planteado cinco puntos para "unir fuerzas" y "lograr un resultado significativo", seg√ļn ha recogido la cadena NHK.

En concreto, ha indicado que es necesario extender el período del tratado, así como incidir en la transparencia sobre las armas o reducir las reservas nucleares mundiales. También ha planteado una iniciativa -- de 10 millones de dólares para la ONU-- con el objetivo de que los jóvenes aprendan sobre las bombas atómicas.

"Nunca debemos tolerar la amenaza del uso de armas nucleares, como la que hizo recientemente Rusia", ha se√Īalado Kishida ante la alarma que han provocado las acciones de Mosc√ļ en Ucrania, agregando que "los recientes ataques a instalaciones nucleares por parte de Rusia no deben tolerarse", seg√ļn ha recogido la agencia de noticias Kyodo.