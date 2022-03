Blinken dice que no hay señales de que rusia se tome en serio los esfuerzos de paz en ucrania

(.)

Por Humeyra Pamuk

RABAT, 29 mar (Reuters) - Washington no ha visto "señales de verdadera seriedad" de Rusia en la búsqueda de la paz tras su invasión a Ucrania, dijo el martes el secretario de Estado Antony Blinken, pese a que las conversaciones entre las partes en Turquía despertaron esperanzas de progreso hacia el fin de la guerra.

Ucrania ha propuesto adoptar el estatus de neutralidad para una posible solución al conflicto que lleva cinco semanas y Rusia dijo que reduciría la actividad militar en un frente del norte cerca de Kiev para crear condiciones para un posible acuerdo.

Blinken dijo que correspondía a Ucrania caracterizar si había un progreso real en las conversaciones, pero añadió que Estados Unidos se centraba en las acciones de Rusia, no en sus palabras.

"Lo que Rusia está haciendo es la continua brutalización de Ucrania y su pueblo, y eso continúa mientras hablamos", dijo Blinken a periodistas durante una visita a Marruecos, pidiendo a Moscú que ponga fin a la agresión ahora y retire sus fuerzas.

Rusia califica su misión de "operación especial" para desarmar y "desnazificar" a Ucrania. Occidente dice que lanzó una invasión no provocada.

Washington está dispuesto a buscar un resultado de las conversaciones que implique un respaldo a la "defensa y seguridad" de Ucrania, añadió Blinken.

"No he visto nada que sugiera que esto esté avanzando de manera efectiva. Al menos no hemos visto señales de verdadera seriedad, pero si Ucrania llega a la conclusión de que la hay, eso es bueno y lo apoyamos", dijo Blinken.