Blinken llama a Lavrov para tratar la detención del periodista estadounidense detenido por espionaje

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha mantenido este domingo una conversaci贸n telef贸nica con su hom贸logo ruso, el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, para tratar la situaci贸n del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en Rusia por espionaje.

Lavrov ha destacado que "Gershkovich fue sorprendido con las manos en la masa cuando intentaba conseguir informaci贸n secreta clasificada como secreto de estado aprovechando su condici贸n de periodista", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

Mosc煤 considera que hay "hechos probados de las actividades ilegales del ciudadano estadounidense" y recuerda que su detenci贸n ha sido notificada a la Embajada estadounidense en Mosc煤 conforme a los procedimientos establecidos. "Su destino lo deciri谩 el tribunal", ha indicado.

As铆, Lavrov ha emplazado a las autoridades estadounidenses a "respetar las decisiones de las autoridades rusas tomadas de conformidad con la ley y las obligaciones internacionales". "Es inaceptable que las autoridades de Washington y los medios de comunicaci贸n occidentales creen un revuelo con la intenci贸n evidente de dar a este caso un tinte pol铆tico", ha apuntado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Rusia ha subrayado que esta conversaci贸n ha tenido lugar a iniciativa de Washington y en ella aprovecharon para "tocar algunos temas t铆picos de la relaci贸n bilateral".

El Departamento de Estado ha confirmado tambi茅n la conversaci贸n, en la que Blinken "ha trasladado su grave preocupaci贸n" por la "inaceptable detenci贸n" de Gershkovich. Blinken ha pedido la "liberaci贸n inmediata" del periodista y tambi茅n la de Paul Whelan, el exmarine de Estados Unidos condenado a 16 a帽os de prisi贸n en Rusia por cargos de espionaje.

"El secretario (Blinken) y el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov han hablado tambi茅n de la importancia de crear un ambiente que permita a las misiones diplom谩ticas desempe帽ar su labor", ha apuntado el Departamento de Estado en su comunicado.

Gershkovich habr铆a estado recabando informaciones sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania. El 煤ltimo art铆culo de Gershkovich publicado por 'The Wall Street Journal' data del 28 de marzo bajo el titular 'La econom铆a de Rusia est谩 comenzando a desmoronarse'.

Gershkovich trabaj贸 previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, seg煤n recoge su p谩gina web.

Europa Press