Blinken pone en duda la versión del Kremlin sobre el ataque con drones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha puesto en duda este miércoles las informaciones que dan cuenta de un supuesto ataque ucraniano contra la sede de la Presidencia de Rusia y ha afirmado que, "como todo lo que sale del Kremlin", es necesario tomárselo con cautela.

El jefe de la diplomacia norteamericana ha evitado de esta manera "validar" las acusaciones rusas. "Simplemente no lo sabemos", ha dicho, durante un encuentro organizado por el periódico 'The Washington Post' y en el que ha llamado a no "comentar o especular" sin conocer "los hechos".

El Kremlin ha denunciado un ataque con drones y ha señalado que dicha acción, que atribuye a Ucrania, tenía por objetivo asesinar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Las autoridades ucranianas ya se han desmarcado de este incidente, temiendo que Moscú pueda utilizarlo como excusa para una futura acción.

Europa Press