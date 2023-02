Blinken pospone su visita a China tras el hallazgo de un globo espía chino sobre Estados Unidos

Blinken denuncia una "clara violación de la soberanía estadounidense", pero se abre a viajar a Pekín "cuando las condiciones lo permitan"

MADRID, 3 Feb. 2023 (Europa Press) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha pospuesto este viernes su visita a China, prevista para la próxima semana, tras el hallazgo de un globo espía chino sobre territorio estadounidense.

Blinken iba a convertirse en el primer miembro del Gabinete del presidente estadounidense, Joe Biden, en visitar el gigante asiático, pero ahora las autoridades han decidido cancelar por el momento el viaje a la espera de tener más información sobre el globo en cuestión, que fue detectado a una gran altitud sobre zonas del estado de Montana que albergan instalaciones nucleares.

En este sentido, la Administración Biden considera que acudir ahora a China podría enviar un mensaje erróneo, por lo que ha aplazado el viaje de forma indefinida, tal y como han explicado fuentes del Gobierno al diario 'The Wall Street Journal'.

Más tarde, el propio Blinken ha comparecido ante los medios de comunicación para confirmar la cancelación de su viaje a Pekín, pues considera que los últimos acontecimientos son "perjudiciales" para los asuntos que los funcionarios planeaban abordar en territorio chino.

Asimismo, ha reconocido haberse puesto en contacto con el encargado de Exteriores chino, Wang Yi, para recriminarle el "acto irresponsable" de sobrevolar el globo sobre territorio estadounidense, un gesto que supone una "clara violación de la soberanía" del país, así como del derecho internacional.

"El mundo espera que Estados Unidos y China manejemos nuestra relación de manera responsable (...) Estados Unidos continuará actuando de manera que refleje esa responsabilidad", ha manifestado un Blinken que se ha mostrado abierto a viajar a China "cuando las condiciones lo permitan".

Respecto a la respuesta de Washington a la presencia del globo chino, Blinken ha remarcado que la Administración Biden "ha actuado de inmediato para protegerse de la recopilación de información confidencial", a la par que ha confirmado contactos con las autoridades chinas, recoge CNN.

"Nos comunicamos con el gobierno de China directamente a través de múltiples canales sobre este tema. Los miembros de mi equipo consultaron con nuestros socios en otras agencias y en el Congreso. También involucramos a nuestros aliados y socios cercanos para informarles de la presencia del globo", ha detallado.

Pekín, por su parte, ha admitido que el globo es suyo, pero ha esgrimido motivos científicos para explicar su despliegue. Además, ha admitido que es "lamentable" que un objeto aéreo haya entrado en espacio aéreo estadounidense por "fuerzas que se escapan a su control".

"El globo es de China y es de naturaleza civil, utilizado para investigación científica, como asuntos meteorológicos", ha dicho un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, que ha apuntado que "tras verse afectado por vientos del oeste y ante la limitación de su capacidad de control, se desvió gravemente de su ruta programada".

El globo fue detectado a principios de esta semana sobre el territorio de Montana, donde se encuentran varios almacenes de misiles intercontinentales, si bien las autoridades han descartado que suponga una amenaza "física o militar" para la población.

Aunque este tipo de incidentes se han registrado en el pasado, los republicanos han criticado duramente lo sucedido y han señalado que supone una muestra clara de que China "no ha incurrido en un cambio en su política exterior" a pesar de mostrar un aparente aperturismo respecto a Estados Unidos.

El Gobierno chino no ha tardado en pedir a Washington que "no sobredimensione" el asunto. "No tenemos intención alguna de violar el espacio aéreo o la soberanía de otros países", ha puntualizado Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático.

Blinken iba a convertirse en el primer secretario de Estado del país norteamericano en reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en casi seis años. Con este viaje, la Administración Biden buscaba afianzar las relaciones con el país y reducir la tensión.

Europa Press