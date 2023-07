Blinken remarca ante Azerbaiyán "la necesidad de libre tránsito" a través del corredor de Lachín

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha remarcado ante las autoridades azeríes "la necesidad de libre tránsito" de ayuda humanitaria a través del corredor de Lachín, después de que Azerbaiyán suspendiera "temporalmente" el tráfico en un "puesto fronterizo" en la zona tras denunciar "contrabando" de vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Blinken ha realizado una llamada telefónica al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, a quien le ha subrayado "la necesidad de libre tránsito de vehículos comerciales, humanitarias y privados" a través del puesto fronterizo que se encuentra bloqueado, según recoge un comunicado del Departamento.

El secretario de Estado, además, ha expresado a Aliyev "el continuo apoyo de Estados Unidos a las conversaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán y la necesidad de creatividad, flexibilidad y compromiso en las negociaciones". También ha hecho hincapié en que ambas partes "mantengan el impulso positivo hacia una paz duradera y respetuosa".

El Servicio Estatal Fronterizo azerí indicó en un comunicado que sus empleados "han detectado en repetidas ocasiones durante el último periodo intentos de contrabando de diversos bienes en vehículos del CICR", antes de apuntar que "pese a que el CICR fue advertido de esto a través de canales oficiales, las acciones ilegales continuaron y no se dieron los pasos necesarios para evitarlo".

Por su parte, el CICR dijo que "es consciente de las preocupaciones sobre el transporte de bienes no autorizados" en el corredor de Lachín y recalcó que "no apoya estas actividades", si bien incidió en que "no se ha encontrado material no autorizado en ningún vehículo propiedad del CICR".

La Guardia Fronteriza azerí anunció en abril la instalación de un "puesto fronterizo" en el corredor de Lachín en respuesta al "transporte de personal, municiones, minas y otro equipamiento militar de Armenia a grupos armados ilegales armenios en Azerbaiyán", unas acusaciones rechazadas por Ereván.

Ambos países han intercambiado durante los últimos meses numerosas acusaciones de violación del alto el fuego de 2020, que puso fin a la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj --tras la de 1994--. El conflicto se saldó con victoria de Azerbaiyán, que recuperó territorios tomados por Armenia en la Primera Guerra de Nagorno Karabaj, incluida la importante ciudad de Shusha.

Desde entonces, ambos países han mantenido diversos contactos para intentar firmar un acuerdo de paz, si bien las conversaciones han encontrado diversos obstáculos, incluida la situación en torno al corredor de Lachín, que conecta Armenia con la autoproclamada república de Arstaj. La zona cuenta con la presencia de militares rusos desplegados como fuerzas de paz en virtud del citado acuerdo de alto el fuego.

