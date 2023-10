El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha trasladado a su homólogo israelí, Eli Cohen, el apoyo de Estados Unidos" a Israel en su "defensa" contra la ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"He hablado con el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, sobre el apoyo de Estados Unidos a Israel en su defensa contra el ataque terrorista de Hamás y reafirmé los esfuerzos para conseguir la liberación inmediata de todos los rehenes", ha señalado Blinken a través de su perfil en la red social X, antes Twitter.

Cohen, en una rueda de prensa que ha tenido lugar horas antes, ha pedido a Hamás que no "dañe a ningún rehén" y ha dicho que la ofensiva del grupo armado es "un acto malvado y el diablo debe ser derrotado.

"Israel está en guerra. Estamos en una guerra y no elegimos iniciarla, pero nos enfrentamos a una organización terrorista despiadada, Hamás. Es un mal que no ha sido creado ni siquiera por el diablo. En las últimas décadas, no creo que hayamos visto tales pecados, tal vez sólo en Estado Islámico", ha declarado.

Hamás lanzó este sábado una ofensiva sorpresa contra el territorio israelí, lanzando cientos de proyectiles y llevando a cabo incursiones terrestres que se han saldado con la vida de 900 muertos y 2.700 israelíes heridos. La contraofensiva del Ejército de Israel en Gaza, enclave que controla Hamás, ha provocado 687 muertos y 3.700 heridos.