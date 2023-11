El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, partió el lunes hacia Europa, donde debería abordar con aliados el apoyo de su país a Ucrania y además podría coincidir con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, aunque no hay reunión prevista.

Después de esta visita europea, Blinken volverá a Israel y Cisjordania a lo largo de la semana y también se trasladará a Dubái, según un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, difundido el lunes.

Preocupado desde hace más de un mes por el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, pero también por el reciente encuentro entre el presidente Joe Biden y su par chino Xi Jinping, se espera que el secretario de Estado estadounidense llegue inicialmente a Bruselas para participar en la reunión de jefes de diplomacia de los Estados miembros de la OTAN.

Luego asistirá el miércoles a una reunión en Macedonia del Norte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), según James O'Brien, el principal diplomático estadounidense para Europa.

"Esperamos que participe en una discusión con nuestros colegas de la OSCE sobre el apoyo a Ucrania" frente a la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022, declaró O'Brien a periodistas.

Según el diplomático, la agenda del secretario de Estado probablemente cambiará. Tampoco quiso comentar sobre la posibilidad de una reunión en Macedonia del Norte con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

El lunes, el ministro anunció que Macedonia del Norte lo había autorizado a participar en la reunión, de la que Rusia es miembro. Bulgaria autorizó a que su avión sobrevuele su espacio aéreo para ir a Skopje, según un comunicado de la cancillería búlgara.

El año pasado, Polonia organizó la reunión de la OSCE y rechazó la presencia del jefe de la diplomacia rusa, lo que provocó fuertes protestas por parte de Moscú.

Sin embargo, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, descartó la posibilidad de una reunión Lavrov-Blinken.

"No, (los estadounidenses) no han preguntado, no preguntarán y no habrá reunión", declaró a las agencias oficiales rusas.

Estados Unidos ha rechazado la mayoría de los contactos de alto nivel con Rusia desde la invasión de Ucrania, pero Blinken se reunió con Lavrov en marzo al margen de la cumbre del G20 en India.

En Bruselas, el secretario de Estado hablará del apoyo estadounidense a Ucrania en los próximos meses, en un momento en que Kiev está inmersa en una contraofensiva y la atención mundial se centra en Medio Oriente.

El presidente estadounidense, Joe Biden, está intentando persuadir a la oposición republicana para que apruebe un paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares para Ucrania, junto con ayudas para Israel y Taiwán.

Según James O'Brien, el gobierno de Biden confía en el apoyo a Ucrania en el Congreso.

Después, Blinken pondrá rumbo hacia Oriente Medio por tercera vez desde el estallido del conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre.

Tiene previsto parar en Tel Aviv para reunirse con responsables israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y después en Ramala, para entrevistarse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, según un alto responsable de su departamento.

"Discutirá del derecho de Israel a defenderse dentro del respeto al derecho humanitario internacional y de la continuación de los esfuerzos para obtener la liberación de los rehenes restantes, proteger la vida de civiles durante las operaciones de Israel en Gaza y acelerar la ayuda humanitaria a civiles en Gaza", según un comunicado de su portavoz.

Blinken también tratará "medidas concretas para favorecer la creación de un futuro Estado palestino", agregó.

Después debe acudir a Dubái para la cumbre climática COP28 y para continuar las discusiones para evitar una escalada del conflicto, apuntó.

