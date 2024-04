Blizzard anuncia nuevas sanciones para jugadores que usen periféricos no aprobados en Overwatch 2

Blizzard ha anunciado el lanzamiento de una serie de medidas dirigidas a jugadores que utilicen ratón y teclado para jugar a Overwatch 2, periféricos considerados no aprobados y que se someterán a un sistema de detección de dos fases.

La desarrolladora ha comentado que su objetivo con este videojuego es ofrecer "una gran experiencia" sin importar el tipo de plataforma que utilicen los jugadores. Para lograrlo, ha recordado que ha adaptado la experiencia de juego en la consola añadiendo características específicas de la plataforma. Entre ellas, la asistencia de puntería.

También ha comentado que algunos jugadores han estado utilizando los llamados periféricos no aprobados, esto es, dispositivos que les permiten utilizar un ratón y un teclado para engañar a la consola "haciéndole creer que las entradas provienen de un controlador", según un comunicado firmado por el productor senior Adam Massey y el ingeniero jefe de videojuegos Daniel Razza.

En muchas ocasiones, estos dispositivos introducen funciones antidetección, diseñados para que las consolas encuentren mayores dificultades a la hora de detectarlos.Sin embargo, la firma ha estado estudiando su uso durante "varias temporadas" para abordar su uso de cara a las próximas.

En este sentido, ha señalado que, según los resultados de este análisis, se ha detectado el uso de estos periféricos principalmente en rangos como como Grand Master o Champion -los más altos-, mientras que en los rangos más bajos, Bronce y Platino, se han descubierto pocas evidencias de su uso.

Para frenar el uso de estos periféricos, implementará una serie de sanciones en dos fases a partir de la temporada 11 Overwatch 2. Esto significa que la primera vez que detecte el uso indebido de uno de estos periféricos, a ese usuario se le restringirá la participación en modo competitivo durante una semana.

Esto significa que los jugadores seguirán teniendo acceso al Juego rápido durante este tiempo y, si dejan de emplear este periférico no aprobado, la restricción se eliminará y podrán seguir jugando en modo Competitivo.

Sin embargo, si se sigue utilizando el periférico no aprobado, el jugador no solo no podrá jugar en el modo Competitivo, sino que también "se verá obligado a jugar con otros jugadores con ratón y teclado cuando juegue en Quick Play durante toda la temporada", según ha señalado en su web.

Estos jugadores tampoco tendrán acceso a la función de asistencia para apuntar a un objetivo y, aunque podrán seguir jugando a Overwatch 2, lo harán contra jugadores que utilicen una configuración de control similar a la suya.

A corto plazo, la firma también espera tomar medidas "inmediatas" contra el uso de periféricos no aprobados antes de la temproada 11, de modo que prohibirá de forma permanente las cuentas de aquellos jugadores que abusen de estos controles.

Blizzard ha subrayado con ello que estas acciones estarán dirigidas a jugadores de alto rango que hayan sido reportados por otros usuarios o bien que haya detectado por sus propios medios y que hayan demostrado "claramente" que están empleando un periférico no aprobado.

Por último, ha reconocido que muchos jugadores utilizan controladores no aprobados para habilitar dispositivos de entrada simplemente porque así lo prefieren para jugar. Por ello, ha comenzado a plantearse si puede añadir soporte oficial para ratones y teclados a las consolas "de una forma que no les dé a estos jugadores una ventaja injusta".

Por el momento, los jugadores que opten por estos periféricos en el modo Competitivo, juegan de forma separada a las que usan consola. Por tanto, para permitir el uso legítimo del ratón y el teclado, se asegurará de que estos usuarios solo podrán jugar en este formato con otros jugadores que también los utilicen y sin la ventaja de la asistencia de puntería.