Blizzard desactiva los servidores de Overwatch 2 para corregir algunos errores

Blizzard ha desactivado temporalmente los servidores de Overwatch 2 para implentar una serie de correcciones para los errores que se han ido sucediendo desde su lanzamiento oficial, el pasado martes 4 de octubre.

Esta segunda entrega de la franquicia, que sustituye a la primera, se presentó como un "servicio permantente gratuito" para las plataformas PC, Xbox One y Series X/S, PlayStation 4 y 5 y Nintendo Switch.

El mismo día de su lanzamiento sufrió dos ataques de denegación de servicio (DDoS) masivos, lo que provocó la caída de sus servidores, que dejaron de permitir el acceso de nuevos jugadores al título, tal y como informó la desarrolladora a través de Twitter.

Desde entonces, la compa√Ī√≠a ha estado trabajando en estos problemas y este jueves ha decidido desactivar sus servidores para implementar las correcciones pertinentes, seg√ļn ha adelantado en una actualizaci√≥n reciente publicada en los foros oficiales.

La inactividad de sus servicios se ha registrado desde las 12 de la noche (hora espa√Īola) del jueves hasta la una de la madrugada del viernes. A continuaci√≥n, se ha hecho otro par√≥n desde las tres hasta las seis de la madrugada, aproximadamente, del mismo d√≠a. Durante este tiempo, los jugadores no han podido acceder a Overwatch 2.

Entre los errores advertidos, Blizzard destaca algunos relacionados con la combinación de cuentas, el incio de sesión o la integración de nuevos jugadores en el sistema, de los que ya ha implementado sus correspondientes correcciones.

Por otro lado, la desarrolladora ha puntualizado que ha llevado a cabo actualizaciones "significativas" en sus bases de datos para abordar las colas de jugadores generadas por el mal funcionamiento de los servidores.

La compa√Ī√≠a ha anunciado a su vez que ha optado por eliminar los requisitos de n√ļmero de tel√©fono para la mayor√≠a de los jugadores con perfiles ya creados en Overwatch. De ese modo, cualquier usuario con cuenta en Battle.net (esto es, todos aquellos que hayan jugado al t√≠tulo desde el pasado 9 de junio de 2021), podr√°n acceder al videojuego sin proporcionar su m√≥vil.

No obstante, ha indicado que los jugadores que no estaban vinculados a Battle.net, así como las cuentas nuevas, deberán cumplir con los requisitos de protección de SMS. La desarrolladora ha subrayado que esto ayuda a garantizar que no haya trampas en la comunidad de usuarios.

Europa Press