Blondie lanzará su primera colección para fans

NUEVA YORK (AP) — Blondie encontró donde poner su corazón de cristal, será en una gran caja.

Los emblemáticos rockeros neoyorkinos anunciaron el miércoles que lanzarán su primera colección autorizada en sus 50 años de historia, un set que incluye 124 canciones, 36 de ellas inéditas.

“Blondie: Against The Odds 1974-1982” debutará el 26 de agosto. La música remasterizada está acompañada por dos volúmenes de cuadernillos de los álbumes, comentarios canción por canción, una discografía ilustrada de 120 páginas y decenas de fotos nunca antes publicadas.

“Cuando escucho esas viejas canciones, me hace ir ahí como si fuera una viajera en el tiempo. Tan malo como fue por momentos, fue igualmente bueno. Sin arrepentimientos. Más música”, dijo la vocalista y compositora Debbie Harry en un comunicado.

En el meollo de la caja están los primeros seis álbumes de estudio de la banda: “Blondie”, “Plastic Letters”, “Parallel Lines”, “Eat to the Beat”, “Autoamerican” y “The Hunter”, así como los éxitos “Heart of Glass”, “Atomic”, “Tide Is High”, “Sunday Girl”, “Rapture” y “Call Me”.

El set también incluye más de 40 demos, entre los que destaca la primera sesión de grabación de la banda, así como versiones alternativas y versiones descartadas.

La colección, publicada por UMe y The Numero Group, se puede preordenar y estará disponible en cuatro formatos: Súper Deluxe para coleccionistas, Deluxe con 4LP, Deluxe con 8 CDs y una edición de 3 CDs.