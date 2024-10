Bloomberg lanza convocatoria para que alcaldes del mundo presenten ideas para sus ciudades

La belleza de Rourkela, la idea de India para cambiar a las ciudades, radica en su simpleza. Dar a los agricultores un acceso asequible a cámaras frigoríficas para sus cosechas reduce el desperdicio y aumenta las ventas.

Lo que hizo que esa idea fuera galardonada en el evento anual de Bloomberg Philanthropies Global Mayors Challenge, un desafío lanzado por Bloomberg a los alcaldes de ciudades de todo el mundo, fue lo ambicioso de su implementación. Rourkela hizo que el uso de cámaras frigoríficas resultara asequible al alimentarlas con paneles solares. Reclutó a mujeres de la comunidad para que manejaran las unidades, dándoles nuevas habilidades y una nueva fuente de ingresos. Y alentó a los agricultores a almacenar en ellas el exceso de su producción en lugar de venderlo más barato para evitar su descomposición por el calor en la India.

“No es una nueva tecnología. No es ciencia espacial”, dijo Ashutosh Kulkarni, el comisionado de Rourkela. “Es cuestión de ideas. Creo que las ideas pueden mover montañas”.

Para apoyar más ideas innovadoras en ciudades de todo el mundo, Michael R. Bloomberg, exalcalde de la ciudad de Nueva York y fundador de Bloomberg L.P. y de Bloomberg Philanthropies, anunció el miércoles el más grande reto para alcaldes de su historia. La iniciativa ampliada otorgará 50.000 dólares a 50 ciudades, además de una invitación al Campamento de Ideas para que los alcaldes puedan afinar y poner a prueba sus concepciones. Las 25 ciudades con las mejores ideas recibirán un millón de dólares y el soporte técnico necesario para ponerlas en práctica.

“Este nuevo desafío empoderará a las ciudades para replantear la forma en que proporcionan servicios esenciales en formas que satisfagan mejor las necesidades cotidianas de sus residentes”, dijo Bloomberg en un comunicado de la reunión Bloomberg CityLab 2024 en Ciudad de México. “Bloomberg Philanthropies cree en el poder de las ciudades para influir en el cambio, y ansiamos ver las audaces propuestas que los alcaldes crearon, y ayudar a sus ciudades a darles vida”.

Las más exitosas de esas ideas podrán incorporarse al nuevo programa de Intercambio de Ideas de Bloomberg Cities, en el que los líderes municipales comparten lo que ha funcionado y lo que no, de manera que otras ciudades puedan replicar esas ideas.

La alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, señala que, mediante el programa de Bloomberg Cities, ella ha aprendido informalmente sobre los programas municipales de plantación de árboles de Freetown, Sierra Leona, y cómo Rochester, Nueva York, pudo lograr que se contrataran más mujeres en el área de la construcción, dos temas importantes en su ciudad. Y Gallego ha compartido felizmente con numerosas ciudades la forma en que puso en marcha el programa de “unidades móviles de carrera” de Phoenix, que viajan a áreas donde las personas enfrentan desafíos con el transporte, para informarles sobre las oportunidades de trabajo y ofrecerles entrevistas. Ese programa también obtuvo un premio de Mayors Challenge.

“Las ciudades son el inicio de la innovación para el mundo”, dijo Gallego. “Se nos ocurren muchas de las soluciones a distintos desafíos y obtenemos resultados reales. Muchos países no logran alcanzar sus objetivos del acuerdo climático de París, pero muchas otras se han adelantado a lo previsto”.

