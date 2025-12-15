Bloque ALBA acuerda plan de apoyo energético para Cuba

Gobernantes de los países integrantes del bloque izquierdista ALBA acordaron este domingo la creación de un plan de apoyo energético para Cuba, que padece una prolongada crisis eléctrica agravada por la escasez de combustible.

El 10 de diciembre Estados Unidos incautó en el Caribe un buque cargado con petróleo venezolano destinado a Cuba, que denunció el "impacto directo" que sufriría su red eléctrica, primordialmente dependiente de combustibles fósiles.

Los países miembros del ALBA aprobaron la creación de la Misión Internacional de Energía y Electricidad "con la intención de apoyar a la hermana República de Cuba en la restitución total de la energía eléctrica" en la isla caribeña.

La propuesta surgió del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que lideró desde Caracas una cumbre virtual de jefes de Estado por el 21º aniversario del bloque. Es "una misión especial para apoyar de manera extraordinaria y especial al pueblo de Cuba en su lucha contra el bloqueo y la afectación de todos los temas de energía y electricidad", declaró.

Cuba, bajo embargo de Estados Unidos, enfrenta una severa crisis económica, marcada por una falta de divisas que ha afectado los servicios básicos.

El país sufre una grave escasez de combustible que afecta la generación eléctrica. Venezuela envía aproximadamente el 5% de su petróleo a Cuba, que paga en especie o con servicios.

El gobierno cubano denunció que la incautación del petróleo venezolano "refuerza la guerra económica contra Cuba".

El ALBA, creada en 2004 por los entonces mandatarios de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, también incluye a Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Granada.