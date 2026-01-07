Bloqueo de EEUU al petróleo venezolano sancionado sigue vigente en todo el mundo, dice Hegseth

WASHINGTON, 7 ene (Reuters) -

Un bloqueo estadounidense al petróleo venezolano sancionado sigue en pleno vigor "en cualquier parte del mundo", dijo el miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El presidente Donald Trump ordenó un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela el 16 de diciembre.

Estados Unidos está tratando de incautar un petrolero de bandera rusa con vínculos con Venezuela después de una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico, dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters el miércoles. (Reporte de Susan Heavey y Katharine Jackson; edición en español de Manuel Farías)