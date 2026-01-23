Bloqueo de vía causa retrasos en cambios de turnos de mina chilena de cobre Escondida: BHP

SANTIAGO, 23 ene (Reuters) - Una protesta debido a una huelga de trabajadores de la empresa contratista Finning interrumpía el viernes la vía de acceso a la mina chilena de cobre Escondida, provocando problemas en cambios de turno e intermitencia vehicular, dijo la minera global BHP.

Los operarios en huelga desde inicios del mes han lanzado mayormente bloqueos intermitentes en el sector industrial La Negra y el camino que lleva a los yacimientos tanto de BHP, como a Zaldívar, de Antofagasta Minerals.

"Nuestra compañía lleva cuatro días afectada por un conflicto correspondiente a terceros. Los bloqueos en la ruta de la minería han generado intermitencias en el tránsito vehicular desde y hacia nuestra faena, con retrasos en los cambios de turno", señaló Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida-BHP, en una declaración.

"Hacemos un llamado urgente a la autoridad y a todas las partes involucradas para destrabar esta situación y poder desarrollar nuestra actividad en las condiciones adecuadas", agregó.

Fuentes sindicales habían confirmado previamente a Reuters la interrupción de la "ruta de la minería", que conecta la norteña ciudad de Antofagasta con los yacimientos.

Los miembros del sindicato 2 de la contratista de maquinarias Finning, que da servicio a diversas mineras, iniciaron la paralización de actividades tras fracasar su negociación contractual y en los últimos cuatro días han ido aumentando los bloqueos temporales. (Reporte de Fabián Cambero)